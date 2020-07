Aix-les-Bains : un tournoi de tennis de haut-niveau ce week-end

C'est l’événement du week-end dans le milieu de la petite balle jaune savoyarde. Aix-les-Bains organise à partir de vendredi l'un des tournois de relance de la Fédération Française de Tennis, l'un des premiers ouvert au public depuis le déconfinement. 48 joueurs et joueuses faisant partie du Top 100 français sont à l'affiche.

Du haut niveau sur terre battue

Stéphane Robert (1/8ème de finale à l'Open d'Australie en 2014), Kenny de Schepper (1/8eme de finale à Wimbledon en 2013), le Savoyard Matteo Martineau ou encore le jeune numéro 1 mondial junior Harold Mayot, 18 ans, font partie des têtes d'affiches du tableau masculin.

"Exceptionnel pour Aix-les-Bains". Thierry Tulasne, le président du tennis-club

"Voir autant de joueurs et joueuses parmi les meilleurs français regroupés dans un tournoi à Aix-les-Bains, c'est exceptionnel" se réjouit le président du tennis-club Thierry Tulasne, ancien numéro 10 mondial, "la fédération nous alloue un budget pour les prix accordés aux joueurs, et on s'occupe de l'organisation. Pour nous, c'est un galop d'essai car on a comme projet d'organiser un tournoi professionnel à l'été 2021. Depuis des semaines, tous les joueurs sont très frustrés de ne faire que de l'entrainement. C'est fantastique pour eux et pour les clubs de retrouver de l'animation et de l'activité. On a la possibilité d'accueillir 5.000 spectateurs. J'espère qu'ils se régaleront et qu'ils viendront nombreux".

L'entrée est gratuite. Le port du masque sera obligatoire à l'intérieur du club et les mesures-barrières devront être respectées.