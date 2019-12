Ajaccio : Ambiance de fête sur le city trail impérial

Ajaccio, France

Les plus sérieux avaient fait le choix de la tenue traditionnelle. D'autres en revanche, ont enfilé des costumes plus surprenants allant de « Surperman » aux « teletubbies » en passant par un coq et son cavalier au torse nu. Il y a ceux qui avaient choisi de revêtir le costume de clown ou ceux qui ont couru sous les couleurs des célèbres Mario et Luigi. Bref, c'est dans une ambiance un peu folle, mais ô combien appréciable, que s'est tenue la 5e édition du city trail Impérial.

1.500 athlètes ont pris part à cette course de 9,4 km, une épreuve remportée par Noël Giordano qui a parcouru la distance en 35 mn et 14s. Le coureur, originaire de Castifao s'est imposé devant Lambert Santelli et Axel Mondain.

Anna-Livia Poli s'adjuge la victoire chez les féminines devant Flavie Perrier.

Le city trail impérial, plus qu'une course urbaine dans les rues d'Ajaccio Copier

Une épreuve sportive mais aussi solidaire puisque les recettes du jour ont été reversées à l'association des diabétiques de Corse, Sogni zitellini, Inseme et la Marie Do.

Une course particulière, haut en couleurs, qui s'est achevée par une grande fête au sein même du marché de Noël d'Ajaccio.