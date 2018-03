Près de 5000 coureurs sont partis au départ du 8e marathon de Montpellier. Un parcours à travers cinq communes du département qui a récompensé deux numéros : Alaa Hrioued et Beth Muthoni Karanja.

Montpellier, France

Le Marocain Alaa Hrioued et l'athlète kényane Beth Muthoni Karanja, vainqueur du Marathon de Montpellier en 2 heures 16 minutes et 33 secondes pour lui, 2 heures 39 minutes et 19 secondes pour elle.

Près de 5000 coureurs ont pris le départ de la 8e édition ce dimanche 25 mars. Ils sont partis depuis la place du Nombre d'Or à Montpellier et ont traversé Lattes, Palavas-les-Flots, Mauguio-Carnon, Pérols et Castlenau-le-Lez avant de revenir pour la remise des médailles.

Un événement organisé par la ville de Montpellier et la Métropole, pour un coût de 80 000 euros.