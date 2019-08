Le Belfortain Alban Triponel combat la maladie de Crohn par le sport

Grand Est, France

Alban Triponel, 33 ans, natif de Belfort et habitant de Tomblaine, près de Nancy souffre de la maladie de Crohn depuis ses treize ans. Il s'agit d'une maladie chronique inflammatoire qui touche le tube digestif et les intestins. Le trentenaire est un sportif de haut niveau et combat tous les jours la maladie en s'adonnant à sa passion qui est le sport.

Une maladie rare et invisible

Quand Alban a découvert qu'il était atteint de la maladie de Crohn, elle était encore assez méconnue. Aujourd'hui, il existe des traitements adaptés à chaque cas particuliers. Mais les symptômes de la maladie restent lourds et douloureux et ne sont visibles à première vue. "Ça ne se voit pas physiquement, mais ça se ressent mentalement" explique Alban. "Ça se manifeste par une grosse fatigue, une grosse perte musculaire, des saignements..." précise-t-il.

Du sport pour garder un équilibre

La maladie peut ne pas se manifester pendant plusieurs mois et se réveiller soudainement. Mais elle ne freine pas pour autant Alban qui pratique le sport de façon intensive. Il a fait du hockey sur glace pendant une quinzaine d'années puis s'est mis au vélo et au triathlon (natation, course à pied et vélo). Cette pratique du sport de haut niveau lui permet de garder un certain équilibre. "Le sport me permet de me vider mentalement, de m'extérioriser. Aujourd'hui ça me permet d'être plutôt stable dans ma situation" déclare-t-il.

Plusieurs fois champions de France de vélo du ministère de la Justice, grand compétiteur de triathlon, Alban a réalisé de nombreux exploits sportifs. Et son père, Pierre Triponel, est très fier de son parcours. Il l'encourage depuis toujours : "Il arrive à faire abstraction de tout, il gère au quotidien." Pour Pierre, son fils est un exemple : "On peut combattre la maladie par le sport et s'offrir des victoires et plein d'autres choses" affirme-t-il, ému.

Ce mercredi 1er mai, Alban participe à la 5e Route Thermale Cycliste, à Vittel dans les Vosges. Le 8 mai, il fera la Route Verte, à côté d'Épinal dans les Vosges et il sera bientôt de retour dans sa ville natale pour le triathlon de Belfort, le 25 et 26 mai prochain.

Il a été quatre fois champion de France cyclisme du ministère de la Justice. - DR

Prochaines courses pour lui : le triathlon international de Gérardmer dans les Vosges (8 septembre), et le triathlon international du lac de la Madine en Meuse/Meurthe-et-Moselle (les 22 et 23 septembre). Cet été, il a également participé à plusieurs courses de vélo dans les Alpes : l'étape du Tour (entre Albertville et Val-Thorens) et la Marmotte (entre Bourg d'Oisans et l'Alpe d'Huez).