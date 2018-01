Albertville, France

C'est parti pour une semaine de fête pour les amateurs de tennis : Albertville accueille le premier tour de la Coupe Davis qui va opposer sur trois jours en fin de semaine l'équipe de France, détentrice du titre, et celle des Pays-Bas. Les 5 000 places de la Halle olympique sont déjà toutes vendues pour samedi mais il en reste encore quelques-unes pour le vendredi et le dimanche. Les deux équipes sont arrivées en terre savoyardes ce dimanche : Albertville pour les Pays-Bas et Brides-les-Bains pour l'équipe de Yannick Noah. Les entraînements commencent dès lundi matin sur le court central mais aussi au Centre national de ski et de snowboard où les joueurs disposeront de tout l'équipement.

Au Centre national d'entraînement, la Fédération française de ski met à disposition tous ses équipements. Quand on peut l'utiliser sur des événements internationaux, c'est vraiment un plus pour nous" Olivier Joly, directeur Halle olympique d'Albertville

C'est le pays qui accueille qui choisit sa surface pour les rencontres. La Fédération Française de Tennis a choisi une surface en résine, la même que celle sur laquelle les Français ont remporté le titre en novembre dernier à Lille face à la Belgique.