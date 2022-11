Alençon-Médavy, c'est fini

Jusqu'à 5 600 coureurs y ont participé dans les années 2000. En 2021 ils étaient à peine plus de 1 000. Lancée en 1974, le 50ème grand rendez-vous de la course à pied dans l'Orne, prévu au printemps prochain le dimanche 26 mars, sera le dernier. "Faute de combattants" comme le veut l'expression, mais ce n'est pas tout. Les organisateurs font face aux difficultés de mise en place de la sécurité sur l'épreuve.

ⓘ Publicité

La fin d'un monument normand de la course à pied

Alençon-Médavy, pour celui qui aime la course à pied dans l'Orne et plus largement en Normandie, c'est un rendez-vous incontournable. Le départ est traditionnellement donné depuis le parc des expositions d'Alençon, et l'arrivée se trouve au coeur de la forêt d'Écouves, à la Croix de Médavy, un carrefour de routes forestières situé à près de 400 mètres d'altitude. Si le dénivelé de 250m, sur 16 kms, n'a pas de quoi impressionner sur le papier, la course ornaise se termine par une belle côte de six kilomètres, qui apporte tout son piment à l'épreuve. Pour la petite histoire, le dernier vainqueur français de l'épreuve s'appelle Joël Bruneau. L'actuel maire de Caen avait remporté l'édition 1988.

Impossible de continuer pour les organisateurs

Ce n'est donc pas sans un pincement au coeur que les organisateurs ont acté la fin de l'emblématique course ornaise. D'autant plus que les bénévoles, 200 chaque année, sont toujours au rendez-vous. Ce n'était pas là le problème déplore le Président Pierre Vannier. Curieusement, alors que la course à pied et le trail amateurs ne se sont jamais aussi bien porté en France, Alençon-Médavy n'a plus le vent en poupe.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes avec 1044 inscrits l'an dernier. Et ce n'est pas la ruée cette année depuis l'annonce de l'arrêt qui va modifier la décision. Le phénomène de baisse est continu -sauf sur les dates anniversaire des 20, 30 ou 40 ans de l'épreuve- semble inéluctable. Ces dernières années le nombre de participants reste bloqué à 2200. Mais il y a aussi la question de la sécurité, "très difficile à mettre en place aujourd'hui" expliquent les organisateurs.

C'est avec son frère Paul, décédé en 2017, que Pierre Vannier avait lancé cette formidable aventure. Alors pour poursuivre d'une autre manière cet engagement, il va se remettre à l'écriture de son livre sur l'histoire d'Alençon-Médavy.