Alexandra Feracci sacrée championne de France de Karaté kata

Ajaccio

Une histoire de famillle, qui se règle en finale des championnats de France, à Lille. Les sœurs Feracci ont porté haut les couleurs de la Corse à l'occasion de ce rendez-vous national qui se tenait au Palais des Sports . Alexandra et Laetitia se sont donc retrouvées en finale de la catégorie "Séniors Féminines" où étaient recensées 86 qualifiées. Les deux sœurs ont brillé. Mais le titre est revenue à Alexandra. Elle récupère "son bien", elle qui était absente de ces championnats de France l’an passé pour cause de Premier League à Rabat. En son absence, c’est sa sœur cadette, Laëtitia Feracci, titulaire avec l’équipe de France espoir à Aalborg et médaillée de bronze, qui était montée sur la plus haute marche. Un titre de championne de France Karaté kata, décroché quelques jours seulement après une médaille de bronze aux championnats d'Europe en Espagne.

Laetitia décroche pour sa part le titre de vice-championne de France.