Alice Métais, jeune athlète malvoyante, originaire du Blanc et licenciée à Tours, participe aux championnats européens handisport à Berlin. Elle va se lancer sur une série de 200 mètres ce mercredi et 100 mètres vendredi.

Le Blanc, France

Alice Métais a 17 ans, elle est déficiente visuelle depuis la naissance et elle vient d'intégrer l'équipe de France d'athlétisme paralympique pour participer aux championnats européens handisport qui se déroulent du 20 au 26 août à Berlin. Elle court une série de 200 mètres ce mercredi et 100 mètres vendredi.

Besoin d'accepter son handicap

La jeune athlète est originaire du Blanc et membre du pôle espoir de Saint-Cyr à Tours. Elle s'est mise à l'athlétisme par hasard il y a trois ans. "Je cherchais un sport pour me défouler, à un moment de ma vie où j'avais besoin d'accepter mon handicap" explique la Berrichonne, qui depuis n'arrête pas de courir. Elle s'entraîne quatre à cinq fois par semaine et bientôt elle passera à six entraînements par semaine l'année prochaine.

Alice s'entraîne quatre à cinq fois par semaine au pôle espoir de Saint-Cyr à Tours - Florent Pervillé

Son ascension est fulgurante. Après trois médailles au Championnat de France sur 200 mètres (Argent), 100 mètres (Bronze) et longueur (Argent), la Blancoise espère arriver en finale à Berlin : " Et pourquoi pas battre un record personnel ! " ajoute-t-elle.

Une cagnotte participative a été mise en ligne pour aider Alice et son entraîneur Gwénaël Lanne-Petit pour ce championnat à Berlin : www.leetchi.com/c/les-europe-pour-alice