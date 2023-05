Alice Robbe ce mardi à Roland Garros : "Une fierté d'y arriver par nous-même"

Alice Robbe n'a pas reçu d'invitation de la fédération, c'est en faisant un nouveau bond au classement mondial que la Mondevillaise a décroché le droit de participer aux qualifications de Roland Garros. Elle y affrontera ce mardi au Ier tour l'Australienne Priscilla Hon (N°152).

"C'est une belle étape de franchie et j'imagine et j'espère une bonne expérience. C'est vrai que j'y suis arrivée avec mon propre classement, ce n'était pas gagné. C'est une fierté d'y arriver par nous même, je ne le vis pas comme une revanche."

Encore 723e mondial en 2021 et 422e l'an passé elle pointe désormais au 190e rang après une nouvelle finale le week-end dernier et un pari gagnant avec une double victoire en Afrique.

"C'est vrai que j'ai gagné beaucoup de points au Burundi sur une tournée qui était originale mais qui était un pari en terme d'investissement et de rentabilité en terme de points que cela pouvait rapporter. Cela a été positif. Je n'ai pas pu partir avec mon entraîneur sur cette période. Je suis parti avec une copine, une autre joueuse. De mon équipe, j'étais toute seule et ce n'était pas évident."

A 23 ans, La joueuse licenciée à Mondeville a donc réussi à franchir le cap de la 200e place à raison d'un fort investissement personnel. Elle n'avait d'ailleurs pas hésité à lancer une cagnotte il y a trois ans afin de financer une partie de ses coûts de déplacement et de son équipe.

"Le circuit est très dense en fait. entre le top 100 et les 500, l'écart de niveau n'est pas grand. Il faut vraiment jouer beaucoup sur une saison pour pouvoir progresser au classement. Je joue environ 30 à 35 semaines par an, c'est beaucoup et cela fait beaucoup de déplacements aussi. "

L'objectif d'Alice Robbe sera cette fois d'atteindre le tableau final de Roland Garros, "comme chaque joueuse engagée sur les qualifications", Il lui faudra franchir trois tours à commencer par le premier dès ce mardi matin face à l'Australienne Priscilla Hon. elle devra pour cela affronter une situation à laquelle elle est finalement rarement confrontée : jouer devant un public qu'elle connaît.

"On a l'habitude de jouer dans des endroits où il y a vraiment pas grand monde voire quasiment personne et surtout vraiment pas de gens que l'on connaît. Je passe 90% de ma saison à l'étranger. C'est différent de jouer devant des gens que l'on connaît. On en a vraiment pas l'habitude. Ce sera encore une expérience. Ce sont des cours aussi symboliques pour nous qu'un cours central. Cela va être une très bonne qualité de terrain, cela va être un bon moment" se réjouit Alice Robbe.