VIDÉO - Alice Robbe franchit le premier tour des qualifications de Roland Garros

Au terme de dix-huit échanges, Alice Robbe, 190e joueuse mondiale, a transformé sa première balle de match pour s'imposer face à Priscilla Hon en une heure et quarante-cinq minutes 6-2/7-6 (8-6). Pour sa première participation aux qualifications de Roland Garros, la jeune normande n'a pas laissé filer sa chance et n'a pas tremblé pour battre l'Australienne pourtant mieux classée.

La joueuse de Mondeville a été bien plus efficace pour transformer ses balles de Break (5/6) quand l'Australienne laissait filer une balle de set (3/10 balles de break transformées). Elle n'a pas tremblé non plus dans le deuxième set où, pourtant menée 5-1 dans le Tie-Break, elle a su renverser le score et s'imposer 8-6.

Alice Robbe affrontera au prochain tour Reka Luca Jani (154e), une joueuse hongroise mieux classée qu'elle encore une fois