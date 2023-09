Alizé Cornet, Clara Burel ou Océane Dodin : l'Open de tennis de Rouen dévoile son plateau

L'Open de tennis de Rouen a dévoilé, ce jeudi 14 septembre, son plateau pour sa prochaine édition, organisée à partir du 9 octobre prochain au Kindarena de Rouen. Du côté des françaises, Alizé Cornet (33 ans, 99e mondiale) sera de la partie, comme Clara Burel (22 ans, 66e) ou Océane Dodin (26 ans, 113e). La tête de série n°1 sera l'américaine de 29 ans Lauren Davies, 55e joueuse mondiale. L'organisation du tournoi a aussi voulu mettre en avant la participation de Clara Tauson, danoise de 20 ans, déjà 77e au classement WTA.

ⓘ Publicité

Un beau tableau pour ce tournoi 125, la plus petite catégorie de la WTA, avec 115.000 dollars de prize-money, qui se présente tout de même comme le quatrième tournoi féminin français.

Les qualifications auront lieu le dimanche 8 octobre, le tableau principal débutera le lundi 9, pour une semaine, sur les deux courts du Kindarena. La finale du simple est programmée pour le 15 octobre à 15h.

Une offre alternative en Europe

Le tableau n'a pas été simple à construire, vu la concurrence avec les autres tournois, à tel point qu'il a fallu décaler d'une semaine l'Open : "La concurrence est mondiale, précise Charles Roche, le directeur du tournoi. Certains sont d'un niveau supérieur au nôtre, qui proposent plus de points WTA, plus de prize money. Il faut donc jouer des coudes, êtres malins. On représente une offre alternative en Europe, puisque le circuit est en Asie, c'était un risque, mais quand on voit le tableau, on se dit qu'on a fait le bon choix. Alizé Cornet est une très belle tête d'affiche, on a 12 joueuses du Top 100, 14 nationalités représentées, on est très contents."