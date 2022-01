Alizé Cornet : "surement ma dernière saison"

Quelques jours après son élimination en quart de finale de l'Open d'Australie la Niçoise Alizé Cornet était de retour sur ses terres ce samedi pour rencontrer ses fans au Musée National du Sport de Nice. L'occasion de revenir sur ce parcours incroyable et sur la suite (et la fin ?) de sa carrière.

Pas encore redescendu de son petit nuage, comme elle l'avoue elle-même, Alizé Cornet affiche un beau sourire mais aussi un peu de fatigue. "J'essaye de me remettre doucement de toutes ces émotions mais aussi du décalage horaire ! Je suis arrivé à Nice seulement hier soir après 28 heures d'avion," raconte la Niçoise, venue ce samedi à la rencontre de ses fans au Musée National du Sport et dédicacer son livre Sans compromis, sorti en 2020.

Je me suis surprise

Éliminée mercredi par l'Américaine Danielle Collins à l'Open d'Australie, la Niçoise ne retient que du positif de ce premier quart de finale en tournoi du Grand Chelem. "Je me suis surprise en me prouvant que je pouvais être solide mentalement. J'ai déjà battu une vingtaine de joueuses du Top 10 dans ma carrière mais ce qui me manquait c'était de les battre de manière régulière, pour arriver en deuxième semaine. Il faut que j'arrive à garder cette régularité pour la suite de sa saison."

La Niçoise repart vendredi prochain en Russie pour un nouveau tournoi et compte bien profiter de sa famille d'ici là. "J'ai toujours besoin de venir recharger les batteries, c'est ici à Nice que je me sens le mieux au monde. J'ai toujours à cœur de défendre les couleurs de ma ville."

Je suis plus proche de la fin que du début !

A 32 ans, Alizé Cornet veut profiter du présent parce qu'elle sait que ses heures sur le circuit sont comptées. "Je suis plus proche de la fin que du début ! Je l'ai dit en Australie, c'est surement ma dernière saison même si je me laisse la possibilité de poursuivre. J'ai envie de donner le meilleur sur les prochains tournois, de me faire plaisir et on verra pour la suite."