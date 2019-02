All Star Perche 2019 : Renaud Lavillenie ne participera pas à la compétition dimanche

Cette nouvelle édition du All Star Perche 2019 se déroulera sans Renaud Lavillenie. Le recordman a préféré ne pas prendre le risque de se blesser à nouveau, et de se concentrer sur les championnats du monde.

Clermont-Ferrand, France

"Il faut que je sois raisonnable !", c'est ce qu'a dit Renaud Lavillenie ce vendredi 22 février. Il ne participera pas à la compétition de dimanche pour le All Star Perche 2019. "C'est forcément dur pour moi, parce que ce n'est pas la place que j'aime, et ce que j'ai envie au fond, c'est de sauter".

Après sa blessure à l'ischio--jambier droit, le recordman a choisi de suivre l'avis de son staff et de se concentrer sur les championnats du monde, qui se dérouleront cet automne. "J'ai la chance d'avoir un mois et demi de plus pour me préparer par rapport à une saison normale. Si je dois lâcher cette année pour être en forme pour les trois prochaines saisons, je préfère faire ça plutôt que d'entretenir des petites blessures qui font que tous les deux mois j'ai un problème" a expliqué l'athlète. Il ne participera pas non au championnat d'Europe la semaine prochaine. Lors des derniers championnats du monde d’athlétisme, Renaud Lavillenie a décroché la médaille de bronze.

Un mal pour un bien tout de même pour l'athlète : "Cela me permet de vivre l’événement de manière interne et intéressante, c'est la maigre consolation que je peux avoir !" Même si l'organisateur de cette rencontre clermontoise ne sera pas de la partie, il garantit tout de même une journée de grand spectacle et une compétition de haut-niveau ce dimanche. Pour l'épreuve masculine, 17 athlètes vont tenter de faire tomber le record à 6,02 mètres détenu par Renaud Lavillenie depuis 2016, tandis que 10 femmes essayeront de battre les 4,86 mètres franchis par l'américaine, Katie Nageotte l'an dernier.

La compétition débute à 14h30, avec une ouverture des portes dès 13 heures pour le public, à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand.