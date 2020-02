La 5e édition du All Star Perche n'avait jamais aussi bien porté son nom. Mais Armand Duplantis a échoué contre son propre record du monde. le suédois remporte le concours avec un saut à 6m01, devant Renaud Lavillenie qui a passé 5m94 pour la première fois depuis 2018.

All Star Perche : Duplantis s'impose, Lavillenie fait de la résistance à Clermont-ferrand

Armand Duplantis et Renaud Lavillenie

"Faites du bruit comme jamais". Armand Duplantis a chauffé la maison des sports avant de tenter de battre son propre record du monde. Après avoir passé 5m65, puis 5m80, et 6m01 à son premier essai, le jeune suédois a échoué de peu à trois reprises à 6m19. "Renaud m'a donné quelques conseils sur des détails" explique le prodige de 20 ans, mais en vain. Le 8 février dernier, à Torun en Pologne, il s'était envolé à 6m18 et avait dépossédé Renaud Lavillenie du record du monde. Une semaine plus tard à Glasgow en Ecosse, il avait porté cette marque à 6m19.

Une grande satisfaction, je n'avais plus fais ça depuis deux ans... Renaud Lavillénie, deuxième du concours

Devant près de 5000 spectateurs en transe, le recordman du monde a fait le show. Mais il n'a donc pas pu améliorer sa performance réalisée à Glasgow il y a quelques jours (6m18).

Derrière l'intouchable Duplantis, Renaud Lavillenie a fait de la résistance. "Je suis vraiment très content" savoure l'organisateur de l'épreuve. Avec un saut réussi à 5m94 lors de son premier essai, il revient aux affaires. "Je sais qu'avec une telle barre au mois d'août, la médaille olympique ne sera pas loin". Lavillenie essayera de confirmer le week-end prochain lors des championnats de France Elite à Liévin.

L'américain Sam kendricks a pris la troisième place du concours avec un bond à 5m87. Le champion du Monde en titre a ensuite échoué à 6m01 après avoir fait l'impasse à 5m94.

Le concours féminin a été remporté par l'américaine Sandi Morris (4m80). Elle a tenté de battre le record de l'épreuve (4m93), mais elle a échoué.