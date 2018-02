Auréolé d'un septième titre de champion de France en salle, le perchiste Renaud Lavillenie était l'invité de l'émission "Les Décodeurs" ce lundi sur France Bleu pays d'Auvergne. Il a dévoilé le programme du All Star Perche 2018. Ainsi que ses ambitions pour la saison.

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

En franchissant une barre à 5,83 m dimanche dernier à Liévin, Renaud Lavillenie est devenu champion de France en salle pour la septième fois. Un bonheur partagé sur le podium avec son frère Valentin, médaillé d'argent. "Ça fait toujours plaisir" apprécie celui qui va endosser le costume d'organisateur du All Star Perche cette semaine pour la troisième édition du meeting international à la maison des sports de Clermont.

Recordman de l'épreuve, avec un saut à 6,02 m en 2016 lors de la première édition, Renaud Lavillenie entend bien rester le patron sur ses terres. Mais la concurrence sera là. Le polonais Piotr Lisek vient en effet de réaliser la meilleure performance mondiale (5,91 m) la semaine dernière chez lui à Torun. Soit un centimètre de mieux que Lavillenie.

Meilleur performance mondiale pour Lisek !

Après le All Star Perche, Renaud Lavillenie ira défendre son titre mondial en salle à Birmingham en Angleterre le 4 mars. Il retrouvera la plupart des perchistes qui seront présents à la maison des sports pour le All Star Perche.

En 2016, Renaud Lavillenie avait passé une barre à 6m02 © Maxppp - Richard Brunel

Le programme du All Star Perche

Jeudi 22 février : Initiation et découverte jeune.

Vendredi 23 février : Initiation et découverte partenaires puis Concours des légendes.

Samedi 24 février : Perche Élite Tour avec trois sautoirs pour les concours de 9 heures et 15 heures.

Dimanche 25 février : Colloque « Conception technique et approche de l’entraînement » à partir de 9 h 45, ouvert à tous et sur inscription, avec Philippe d’Encausse et Georges Martin. Puis concours international, à partir de 15 heures (ouverture des portes à 14 heures).

Renseignements : All Star Perche 2018

