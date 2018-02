La 3ème édition du All Star perche a atteint des sommets ce dimanche à la maison des sports. L'américain Sam Kendricks s'impose au nombre d'essais devant Renaud Lavillenie avec un saut à 5m93. Nouvelle meilleure performance mondiale de la saison.

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

C'est rare pour être souligné. Bien que battu au nombre d'essais par l'américain Sam Kendricks à 5m93, Renaud Lavillenie avait le sourire. "C'est juste un concours monstrueux, je fais deuxième, avec la meilleure performance mondiale de la saison" apprécie l'organisateur du meeting, "c'est pour ça que je me suis lancé ce défi, pour faire de Clermont la référence en matière de perche".

Le concours le plus haut de l'histoire

Avec six athlètes encore en lice à 5m93, le concours aura été le plus dense de l'histoire de la discipline. Le record du monde junior, et le record de France féminin ont été battus. Avec près de 4000 spectateurs, le succès populaire est aussi au rendez-vous.

Le record du meeting n'est pas tombé (6m02 pour Lavillenie en 2016), mais le spectacle a pleinement satisfait Philippe D'Encausse. "C'est juste incroyable" s'extasie l'entraineur de Renaud Lavillenie, "c'est un truc historique, la compétition était super, Renaud fait deuxième, et puis là on a des millions de clics sur les réseaux sociaux, pour la discipline c'est génial, et c'est chez nous".

Philippe D'Encausse et Renaud Lavillenie retrouveront Sam Kendricks et les perchistes présents à la maison des sports le week-end prochain pour les championnats du monde en salle à Birmingham en Angleterre.