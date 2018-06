Le Mans, France

L’annonce est tombée ce lundi soir à l’issue des vérifications techniques : le G-Drive Racing, qui a survolé la catégorie LMP2, est disqualifié des 24 Heures du Mans ! L'écurie russe a facilement remporté sa classe, terminant avec deux tours d’avance, mais elle aurait triché lors des ravitaillements en carburant.

Pendant la course certains concurrents en LMP2 s’étaient étonnés des “refuelings” express de G-Drive Racing, sachant que le débit de carburant est sensé être le même pour tous. Des vérifications techniques ont été réalisées à l’issue de l’arrivée et elles ont détecté l’installation d’une pièce illégale destinée à accélérer ces fameux ravitaillements. La sanction est radicale : disqualification ! Cette modification du restricteur de débit d’essence aurait offert un gain d'une poignée de secondes à chaque arrêt, non négligeable multiplié par les 37 passages à la pompe de la voiture victorieuse ! Les soupçons avaient été signalés très tôt dans la course selon Bernard Ollivier, ex-directeur adjoint d'Alpine et présent samedi dans le stand.

Nous avions signalé dès samedi am que le refueling de GDrive posait question. Il a fallu juste attendre 30h pour avoir le résultat et loupé la victoire médiatique https://t.co/ZDhJSLpcJP — OLLIVIER Bernard (@bernardollivie1) June 18, 2018

Cette exclusion du G-Drive Racing retire donc la première place au trio Vergne-Rusinov-Pizzitola. En attendant un éventuel appel des Russes, la victoire revient à l'Alpine de Nicolas Lapierre, Pierre Thiriet et André Negrão. Le podium est totalement bouleversé puisque la seconde place est attribuée au Graff-SO24 de Vincent Capillaire, Jonathan Hirschi et Tristan Gommendy. Et la troisième au United Autosports parce que le TDS Racing (arrivé 4e) a aussi été sanctionné !