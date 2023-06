Alpine dévoile son Hypercar qui disputera le championnat du monde et les 24 Heures du Mans en 2024

Deux ans et demi après l’annonce par Alpine d’un engagement en Hypercar, une étape importante a été franchie ce vendredi avec la présentation du prototype maison. L’A 424_β défendra les couleurs du constructeur français à partir de 2024 contre Toyota, Ferrari, Cadillac, Porsche et Peugeot, les marques déjà engagées cette année dans le championnat du monde d'Endurance.

ⓘ Publicité

“Ce qui est vraiment formidable avec cette réglementation Hypercar, c’est qu'elle permet aux stylistes et aux marques de s'exprimer. Ça fait une magnifique voiture qui plaît aux constructeurs et, on l'espère bien, au public” commente Bruno Famin, le directeur exécutif d’Alpine. La voiture présentée ce vendredi se démarque par son nez assez pointu qui lui donne un caractère agressif. Quelques détails, comme les feux arrières qui reproduisent la A fléché d’Alpine, affirment la signature de la marque née en Normandie. “On en a profité des libertés sur le design, tout en ne faisant pas de compromis avec la performance” , enchaîne Bruno Famin. L’enveloppe aérodynamique globale est classique avec une dorsale en forme d’aile de requin et un aileron arrière. Alpine n’a pas fait le choix osé de Peugeot qui a supprimé cet aileron pour chercher l’adhérence via l’effet de sol.

Quelques subtilités d'identité, comme les feux arrières qui reproduisent le A d'Alpine © Radio France - Didier Charpin

Le châssis a été développé par Oreca, partenaire d’Alpine depuis 2013 et le retour de la marque sur les circuits. Les compétences de l’usine historique Renault Sport (devenue Alpine Racing) de Viry-Châtillon ont été requises pour le moteur. “C'est un vrai projet d'usine Alpine. On change de dimension avec les moyens qu'il faut et l'implication totale de la marque et des équipes techniques” confirme le patron technique.

Sans surprise, l’exploitation sera opérée par Signatech. Une confiance renouvelée envers la structure basée à Bourges et dirigée par Philippe Sinault, l’homme qui a piloté techniquement les dix dernières saisons pour la maison bleue en Endurance. Avec deux victoires en Hypercar (Sebring et Monza 2022) et une belle moisson de succès en LMP2, dont trois victoires de catégorie aux 24 Heures du Mans (2016, 2018 et 2019). L’ambition avec cette Hypercar sera de viser la victoire au classement général des 24 Heures du Mans, où le groupe Renault n’a triomphé qu’une seule fois en 1978.

Pas encore de pilotes officiellement désignés

Deux voitures seront engagées dans le championnat du monde 2024 ce qui nécessitera donc six pilotes. Aucun nom n’a été révélé lors de la présentation. “Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, la priorité, c'est de se focaliser sur les développements techniques. Côté pilotes, on a un très beau réservoir actuellement et il y a aussi un très beau réservoir de pilotes en Endurance” répond Bruno Famin, dévoilant que la réflexion sera faite en interne (Alpine fait courir cette année six pilotes en LMP2) comme sur le marché des pilotes expérimentés en Endurance. Seule certitude, Nicolas Lapierre sera le pilote de développement de cette A 424_β dont les premiers tours de piste sont programmés pour cet été. Choix logique envers ce pilote expérimenté qui a porté la combinaison bleue pendant cinq ans.

Nicolas Lapierre aux côtés de Philippe Sinault en 2017. Pour l'instant le pilote des principaux succès d'Alpine depuis 2013 n'est chargé que du développement © Radio France - Didier Charpin

Le règlement autorise les écuries de la classe LMDh à concourir en championnat du Monde (WEC) et dans le championnat américain d'Endurance (IMSA). Cadillac et Porsche mènent de front les deux programmes. Alpine sera plus modeste…. au début. “Pour nous en 2024 c'est très clair, on fait le WEC uniquement avec les deux voitures. Mais on ne s'interdit pas d'aller ensuite aux États-Unis en fonction des plans de la marque Alpine et des opportunités de vendre des voitures là-bas” détaille Bruno Famin. Derrière le sport, Alpine a des ambitions commerciales sur le continent américain. Cette future A 424 doit lui permettre à terme de faire briller la marque. Mais chaque chose en son temps. Il faut d’abord préparer et réussir le programme sportif de la dernière née des Alpine de compétition.