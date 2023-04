Alpine en difficulté en vue des 24 Heures du Mans

L’écurie Alpine retrouve le mythique circuit de Spa-Francorchamps ce week-end pour la troisième manche du championnat du monde d'Endurance. Mais dans une position bien anonyme par rapport à sa précédente prestation sur le Toboggan des Ardennes. Il y a tout juste un an la marque normande était arrivée en Belgique en tant que leader du championnat devant Toyota, dans la catégorie reine de l’Hypercar. Douze mois plus tard, elle végète en fond de classement du LMP2. “Nous savions que 2023 serait difficile” rappelle Philippe Sinault, conscient dès le début de cette campagne que le retour forcé dans la deuxième division des prototypes ne serait pas une parade aisée , malgré le remarquable palmarès d’Alpine durant ses cinq saisons dans cette catégorie (deux titres mondiaux, trois victoires aux 24 Heures du Mans).

“C’est le WEC le plus dur que j’ai connu, pourtant j’ai de l’expérience” observe Julien Canal, le pilote manceau double champion du monde LMP2 (2015, 2017) et nouveau venu chez les Bleus. “La concurrence est toujours plus relevée d’année en année. Et nous payons le fait d’avoir passé deux saisons en Hypercar” analyse Philippe Sinault. Pour cette campagne 2023, Alpine a remis en piste ses A470 mais l’écurie doit apprendre le fonctionnement de ce prototype en mode dégradé, comme l’impose la nouvelle réglementation. “Par rapport à 2020 et notre dernière présence en LMP2, l’équilibre a été modifié avec moins de charge aérodynamique, moins de puissance et des pneumatiques différents que l’on ne chauffe plus. Nous travaillons encore à trouver la bonne recette” détaille le patron de Signatech-Alpine.

“Un podium pour nous relancer” - Julien Canal

Deux courses ont été disputées cette saison. Alpine est distancée au championnat avec de modestes 9e et 11e positions au classement. “Nous étions dans le match à Sebring mais la mécanique nous a joué des tours" rembobine Philippe Sinault. “Puis nous nous sommes perdus dans les réglages au Portugal” poursuit Julien Canal, deux semaines après ce rendez-vous manqué à Portimao. Dans cette catégorie ultra-compétitive, avec d’infimes écarts entre les concurrents, chaque détail doit faire l’objet d’une optimisation chirurgicale. L’écurie peine encore à manier le bistouri pour définir les bons réglages, “mais nous avons trouvé des choses intéressantes ici aux essais libres” sourit Julien Canal dans le paddock de Spa-Francorchamps.

Le pilote manceau veut croire à un redressement des Bleus et espère un podium dans les Ardennes belges pour retrouver un minimum de confiance avant les 24 Heures du Mans. “Le podium, ce sera peut-être un peu juste, mais un top 5 serait déjà un bon résultat” nuance Philippe Sinault. Quel que soit le résultat, l’écurie française a prévu des essais à Monza, terrain de jeu idéal avec ses grandes lignes droites semblables au Mans, pour trouver les réponses techniques avant le grand rendez-vous des 24 Heures. Où Alpine, habituée depuis 10 ans à jouer les podiums en Hypercar comme en LMP2, ne veut pas se contenter d’une participation sans relief.