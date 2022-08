Alpine : l’imbroglio autour du futur coéquipier d’Esteban Ocon en Formule 1

Il y a tout juste un an, Alpine avait un problème de riche en termes de pilotes. L’effectif comprenait Fernando Alonso et Esteban Ocon, titulaires en Formule 1, avec en réserve les espoirs Oscar Piastri et Guanyu Zhou, membres de la Renault Sport Academy. Douze mois plus tard, au moment où le seconde partie du championnat 2022 reprend ce week-end avec le Grand Prix de Belgique, il ne reste plus qu’Esteban Ocon. Les trois autres ont filé.

Un départ négocié, deux camouflets

Alpine a logiquement reconduit son duo Alonso-Ocon en 2022, au regard des performances en piste et de la complicité des deux pilotes dans le garage. Oscar Piastri a été désigné pilote de réserve. La marque normande a donc libéré Guanyu Zhou, malgré son intérêt “marketing” pour vendre des voitures en Chine. Le pilote asiatique a été récupéré par Alfa Romeo, devenant en cette saison 2022 le premier pilote chinois titulaire en Formule 1. Premier acte sans heurt.

Pour l'année prochaine, Alpine a longtemps privilégié la reconduction de Fernando Alonso, le vétérant du circuit, toujours aussi affuté en piste. La confiance semblait optimale, l’Espagnol évoquant publiquement “10 minutes de discussion pour aboutir à un nouveau contrat”. Mais coup de tonnerre le 1er août dernier au lendemain du Grand Prix de Hongrie : il annonçait avoir signé chez Aston Martin en 2023. L’écurie anglaise lui a manifestement offert le contrat pluriannuel qu’il réclamait à Alpine. Deuxième acte en forme de coup de massue pour Alpine, trop confiante dans ses négociations avec le double champion du monde 2005-2006.

Fernando Alonso a avancé masqué lors de ses négociations avec Aston Martin, usqu'à l'annonce de son départ d'Alpine - DPPI

Ne restait alors à l’écurie française que la piste Oscar Piastri, pilote australien qu’elle a accompagné financièrement dans son parcours lumineux dans les formules de promotion. Il a en effet enchaîné les titres en Formule 3 (2020) et Formule 2 (2021) avec la combinaison de la Renault Sport Academy. Alpine annonce donc au soir de ce 1er août la titularisation, logique, de son prodige des championnats juniors. Mais quelques heures plus tard c’est l’affront : Oscar Piastri se fend sur son compte Twitter d’un rejet cinglant de sa promotion :

"Je comprends que, sans mon accord, Alpine F1 a publié un communiqué de presse indiquant que je piloterai pour eux l’année prochaine. C’est faux et je n’ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023. Je ne piloterai pas pour Alpine l’année prochaine" - Oscar PIASTRI

L’Australien a en effet signé un pré-contrat avec McLaren. Troisième acte en forme d'humiliation pour Alpine, publiquement tournée en ridicule par Piastri.

Et maintenant ? Forcément un choix par défaut

Le problème de riche, en 2021, est un lointain souvenir. Il faut désormais trouver un coéquipier à Esteban Ocon et le réservoir maison est vide. Bien sûr les pilotes sur le marché ne manquent pas. Mais Alpine veut se rapprocher du trio de tête Red Bull - Ferrari - Mercedes. Et aucun candidat libre n’a le potentiel d’Alonso, ni les promesses de Piastri.

Une première piste peut mener à Daniel Ricciardo, désormais officiellement éjecté de McLaren. L’annonce de l’écurie anglaise a été officialisée ce mercredi et sera effective à la fin de la saison. Mais l’Australien sort de deux saisons laborieuses, malgré une victoire opportuniste au GP d’Italie 2021. Paramètre non négligeable : il avait sèchement quitté Renault en 2020 alors qu’il était au cœur de la stratégie du constructeur français. Pas sûr qu’un éventuel retour fasse l’unanimité dans les équipes techniques.

Daniel Ricciardo (à droite) (r)appelé chez Alpine ? - James MOYE

Dans la logique des pilotes expérimentés connaissant la maison, l'allemand Nico Hulkenberg peut présenter une option. Mais il n’a pas laissé un grand souvenir lors de ses trois saisons chez Renault (de 2017 à 2019) et sa carrière se résume surtout à cette interminable absence de podiums en 181 Grands Prix disputés depuis 2010.

C’est un autre Allemand qui pourrait surgir : Mick Schumacher, fils du septuple champion du monde Michaël. Il dispute sa seconde saison en F1 et vient de marquer ses premiers points lors des GP d'Angleterre et d’Autriche avec la modeste écurie Haas. Il a l’avantage de parfaitement maîtriser le français (il a grandi dans le Valais, canton helvétique francophone) et hors circuit, c’est un proche d’Esteban Ocon. L’harmonie serait assurée dans le stand. Mais sans garantie sportive. Mick Schumacher, certes en progression, est aussi le plus gros destructeur du plateau avec d'impressionnants crashs cette saison aux Grands Prix d’Arabie Saoudite et de Monaco. Près de 3 millions de dollars dépensés par son écurie pour réparer les monoplaces. Ennuyeux sachant que ces factures sont intégrées au budget plafonné en vigueur en Formule 1 (140 millions de dollars par écurie). Chaque accident réduit donc l’argent disponible pour le développement de la voiture, et donc son niveau de performance dans le peloton.

Ricciardo, Hulkenberg ou Schumacher. Aucun choix ne s’impose d’évidence. Signe qu’Alpine ne devrait, certes, pas avoir de mal à trouver un pilote pour 2023. Mais probablement pas un compétiteur qui pourra maintenir l’écurie à son niveau actuel : quatrième du championnat 2022, à la bataille avec McLaren pour obtenir cette place d’honneur…. et les retombées financières qui vont avec. Derrière les enjeux sportifs et économiques, Alpine doit aussi laver son honneur. Pas simple !