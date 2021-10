Alpine s’engage comme constructeur en Endurance tout en poursuivant la Formule 1

La marque Alpine rejoint les nombreux constructeurs séduits par le nouveau règlement du championnat du monde d’endurance. Son engagement débutera en 2024, avec un an de retard sur la plupart des adversaires, et un rôle de leader pour Fernando Alonso.

Partir ou s’engager sur le long terme. C’était le choix, radicalement opposé, qui se présentait à Alpine. La marque annonce ce mardi qu’elle a retenu la seconde option. Elle disputera en tant que constructeur le championnat du monde d’endurance à partir de 2024, dans la catégorie LMDh.

Un championnat attractif

Menacé de disparition faute de combattants après les départs de Porsche (2017) et Audi (2016), le championnat du monde d'endurance est redevenu attractif pour les constructeurs. En premier lieu grâce à la forte réduction des coûts : 20 à 30 millions d’euros par an contre plusieurs centaines de millions du temps du LMP1. L’investissement est désormais tenable explique Laurent Rossi, le directeur d'Alpine : “l'endurance a revisité ses règlements dans le sens d'une plus grande faisabilité pour courir et qui, finalement, nous autorise à nous projeter à la fois en F1 et en endurance en même temps, sans que ça nous coûte beaucoup trop cher et qu'on ne puisse pas rentabiliser l'investissement. Et donc, on se dit qu'il y a une occasion unique de participer dans les deux disciplines reines” détaille-t-il. Autre aspect : l'harmonisation des règlements techniques avec la série américaine IMSA permettra aussi aux bolides de disputer les 24 Heures du Mans comme celles de Daytona, avec un réel gain de visibilité sur les différents marchés.

24 Heures du Mans, 24 Heures de Daytona : le nouveau règlement permettra d'ouvrir de nouveaux horizons - DPPI

Cette nouvelle philosophie dans le monde de l’endurance avait déjà séduit Peugeot, qui arrivera en piste dès 2022, puis Ferrari, Audi, Porsche et Cadillac, dont les débuts sont prévus en 2023. Aujourd’hui c’est donc Alpine qui dit “banco”, mais avec une entrée en compétition repoussée à 2024. “On aurait pu essayer de hâter le calendrier pour 2023 mais avec le risque de se disperser” précise Laurent Rossi, qui doit aussi tenir compte du travail des bureaux d’études consacrés à la Formule 1. “Donc on pense que 2024, c'est bien. Un an après les autres, ça ne devrait pas changer grand-chose. Chez nous il y aura un peu d'expérience accumulée grâce à Philippe Sinault et Signatech, on aura déjà aussi ce petit avantage concurrentiel”.

Philippe Sinault (à gauche) patron de Signatech, à la tête de l'écurie Alpine depuis 2013

L’exploitation en piste sera toujours confiée à Philippe Sinault, le patron de Signatech, mentor d’Alpine depuis 2013 et le retour “marketing” de la marque sur les circuits avec des châssis Oreca rebadgés. L’entité Signatech-Alpine s’est constituée un magnifique palmarès en LMP2 pendant huit ans, avant de s’essayer à la catégorie reine en 2021 avec une troisième place aux dernières 24 Heures du Mans. “Philippe Sinault a fait briller Alpine en Endurance avec un travail incroyable ! Humainement, c'est quelqu'un de très grande valeur. On s'est dit que ce serait brutal d'arrêter cette aventure.” Une aventure qui devrait se poursuivre d’ici à 2024, à condition que l’actuelle A480 bénéficie d’une dérogation pour continuer à courir. Ce point reste à éclaircir dans les bureaux de l’ACO (Automobile Club de l’Ouest) et du WEC (championnat du monde)

Les compétences Formule 1 seront mises à contribution

Déjà présente en Formule 1, la marque française va évidemment s’appuyer sur ses compétences internes pour son futur prototype en Endurance. Si la base sera un châssis standardisé (probablement Oreca), c’est surtout le département moteur à Viry-Châtillon qui sera sollicité en partant d’une feuille blanche puisque le moteur utilisé en Formule 1 n’est pas adaptable. “On y a pensé mais c’est une base trop riche, trop avancée en fait. Il faudrait la tordre d’une manière déraisonnable. Donc on va concevoir un nouveau moteur. Ce qui explique d’ailleurs ce calendrier à 2024” détaille le directeur d’Alpine.

Fernando Alonso, actuel pilote de F1 pour Alpine, prochainement impliqué dans le programme en endurance © Maxppp - Hasan Bratic

L’entité Alpine Sport compte une autre ressource interne : Fernando Alonso, actuel pilote en Formule 1 et ancien double vainqueur des 24 Heures du Mans (2018, 2019) avec Toyota. Lui-aussi sera concerné par le projet. “Fernando c’est même un élément de décision, c'est-à-dire qu'on a beaucoup discuté des potentielles suites de sa carrière. Il aura un baquet à son nom, s'il le souhaite, en Endurance. Parce qu'un pilote de cette envergure, partout où il va, c'est pour gagner.” confie Laurent Rossi. L’Espagnol sera donc un “super consultant” pendant la phase de développement du futur prototype. La suite lui appartiendra, sans doute en fonction de son ressenti sur la compétitivité de l’Alpine par rapport à Toyota, référence actuelle de l’Endurance, et des autres bolides.

Le choix des pilotes s’orientera aussi vers les jeunes pousses de l’Academy Alpine, en particulier l’australien Oscar Piastri, récent champion du monde de Formule 2 mais sans perspective immédiate en Formule 1. Ou encore le chinois Guanyu Zhou “On a un problème de riches, c'est-à-dire que le rendement de l'Academy est très élevé et donc on a besoin de placer les pilotes” reconnaît le patron de la marque. “C’est un engagement que je prends pour eux. Qu’ils trouvent un débouché et l'endurance en offrira clairement, surtout l'endurance à ce niveau là avec deux voitures engagées”.

Alpine arrivera après les nouveaux constructeurs et tentera de combler son retard - DPPI

Le travail va donc commencer chez Alpine pour redevenir en 2024 un vrai constructeur engagé en endurance. Ce sera quarante-six ans après la victoire aux 24 Heures du Mans 1978 qui avait fait sortir l’A442b par la grande porte. Avec parmi les pilotes, l'inoubliable Jean-Pierre Jaussaud, décédé cet été.