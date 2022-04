Alsace : l'Anneau du Rhin va accueillir une manche du championnat du monde des voitures de tourisme cet été

Un beau coup en Alsace et pour l'anneau du Rhin. C'est officiel depuis ce jeudi midi, le circuit va accueillir les 6 et 7 août prochain, une manche du championnat du monde des voitures de tourisme WTCR.

Depuis plusieurs semaines, suite à l'annulation de la manche prévue en Russie à cause de la guerre en Ukraine, les responsables du circuit ont tout fait pour décrocher l'organisation en Alsace.

Une exposition mondiale pour le circuit alsacien

C'est un évènement de taille qui sera retransmis à la télé dans 33 pays. Il va toucher entre 10 et 15 millions de téléspectateurs.

Les organisateurs attendent sur place, entre 5 à 8.000 personnes sur les deux jours. Ils ont bouclé un budget de 700.000 euros, aidés par les collectivités locales. Il y aura les essais le samedi et la course le dimanche, avec deux épreuves de 30 minutes où vont s'affronter 18 pilotes.

Yann Ehrlacher le pilote alsacien, champion du monde en titre - Gaëtan Geoffroy

"Nous voulons mettre en avant le sport automobile et l'Alsace. Il y a Yann et Yvon, mais aussi Sébastien Loeb. Nous voulons faire une grande fête autour de ça. C'est l'amour de la France et de l'Alsace pour le sport mécanique," explique Joshua Reibel, le directeur général de l'anneau du Rhin.

Les deux pilotes alsaciens Yvan Muller et Yann Ehrlacher en vedette

Sur le circuit de 3 kilomètres 700, il y aura deux alsaciens : Yvan Muller, quatre fois champion du monde de la discipline et Yann Ehrlacher double champion du monde et champion du monde en titre. Ils seront tous les deux au volant de leur Lynk and Co.

"C'est la première fois que je fais une telle compétition en Alsace. J'ai fait du kart ou le rallye de France, mais jamais de course comme ça chez nous," se réjouit Yvan Muller.

"C'est un circuit qui sera plus étroit que les autres. Il y a du virage rapide, du lent, des enchainements. Il y a une longue ligne droite et le premier virage, ça va entraîner des accidents, mais c'est ce qui fait le charme de la discipline," analyse Yann Ehrlacher.

Les deux pilotes alsaciens espèrent sur la piste de l'anneau du Rhin, sur leurs terres,, briller devant leur public.

à lire aussi Auto : le Haut-Rhinois Yann Ehrlacher conserve son titre de champion du monde des voitures de tourisme