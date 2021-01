Amende générale pour les volleyeurs de Tourcoing : ils oublient de présenter un test Covid en Corse

Tous les joueurs du TLM et l'encadrement ont été verbalisés

L'équipe de volley de Tourcoing affronte le GFCA d'Ajaccio en 17e journée de ligue A ce vendredi. Mais avant la rencontre, elle a été verbalisée pour avoir omis de présenter des résultats négatifs au Covid. Les tests, qui doivent être réalisés 72h avant le départ, sont pourtant obligatoires pour l'entrée en Corse.

Tous les membres de l'équipe du TLM et l'encadrement ont donc écopé d'une amende de 135 euros. Finalement, tous ont été testés et les résultats se sont révélés négatifs. Le match peut donc avoir lieu. Mais dans un communiqué, la préfecture juge "regrettable" ce type de comportement, dans un un contexte sanitaire "particulièrement sensible".