Amiens accueille les championnats de France des 100 kilomètres

400 coureurs et coureuses vont s'élancer ce samedi matin pour les championnats de France des 100 kilomètres à Amiens. Une épreuve hors-normes dont le parcours va longer la vallée de la Somme. les premiers sont attendus après sept heures de course où un peu moins.

Amiens, France

"Le 100, c'est à part". Les mots sont signés d'un spécialiste de la discipline qui vise cette année le titre, à minima un podium lors des championnats de France des 100 kilomètres. Ludovic Dubreucq sera au départ de cette course hors-normes ce samedi matin à 6h30 au parc de la Hotoie d'Amiens.

Le double de coureurs

Après 2016, c'est la seconde fois que la capitale Picarde organise cette épreuve dans le cadre du championnat national. "Cela demande un peu plus de logistique", explique Jean-Claude Piéri, le coprésident du comité organisateur de la course. "En moyenne on accueille 150 à 200 coureurs, là c'est le double", détaille Jean-Claude Piéri qui précise aussi qu'une cinquantaine de femmes font partie de la liste des inscrits.

Le parcours a été modifié par rapport aux années précédentes. "Nous retournons vers l'Est avec une première boucle d'une trentaine de kilomètres entre Amiens et Lamotte-Brebière". Puis les athlètes fileront vers l'Ouest de la vallée de la Somme, jusqu'à Pont-Remy avant de revenir vers Amiens.

Les ambitions des frères Dubreucq

Parmi les favoris, il y a donc Ludovic Dubreucq, de l'Amicale du Val de Somme. Vice-champion de France du 100 kilomètres lors des éditions précédentes en Dordogne et en Vendée, également second l'an dernier à Amiens, celui qui se qualifie lui même de "Poulidor du 100" aimerait décrocher la médaille d'or. Pour cela, il connaît l'écueil principal à éviter. "L'an passé j'ai accéléré trop tôt, à partir du quarantième. J'aurai dû rester dans mon petit coin et ne pas m'enflammer", se souvient-il.

Ludovic Dubreucq, l'un des favoris des 100 kilomètres de la Somme © Radio France - François Sauvestre

Ludovic Dubreucq de l'Amicale du Val de Somme Copier

Gagner un 100 ce serait exceptionnel

Le frère de Ludovic Dubreucq, Antoine sera lui aussi de la course avec de grosses ambitions. "J'ai fini quatrième en 2016, cela été pour moi certainement la plus grosse déception de ma carrière. J'avais flanché dans les quinze derniers kilomètres. cette fois je vise l'une des trois premières places, ce serait une belle revanche sur le sort. J'ai gagné toutes les distances classiques jusqu'au marathon. Gagner un 100 ce serait exceptionnel".

Antoine Dubreucq, de l'Amicale du Val de Somme Copier