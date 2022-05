Amiens cherche l'artiste qui dessinera une fresque géante sur les JO 2024

En parallèle de la recherche de délégations sportives qui pourront occuper les sites d'entraînement ou de stage, avant et pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, la métropole d'Amiens prépare aussi un ensemble d'actions pour "mobiliser les habitants de l’agglomération et insuffler une véritable dynamique olympique et sportive."

Fresque géante

Ainsi, la collectivité lance un appel à candidatures pour la réalisation d'une fresque géante sur le mur extérieur du gymnase Georges Vallerey, dans le sud de la ville. La surface occupée par la future fresque sera de près de 150 mètres carrés (131 mètres de long, 4,80 de haut).

Dans cette fresque devront apparaître plusieurs éléments essentiels

La notion de jeux olympiques et paralympiques : 5 continents, 5 anneaux.

La notion de grande fête mondiale du sport olympique et paralympique à Paris en 2024.

Les 3 valeurs essentielles de l’olympisme : excellence, amitié et respect.

Les 9 équipements sportifs amiénois labellisés « Centre de Préparation aux Jeux » et les 11 disciplines concernées. (Tennis, Tennis fauteuil, natation, handball, volley-ball, hockey sur gazon, judo, tennis de table, rugby à 7, football, athlétisme).

La notion de « Amiens vous attend, soyez les bienvenus » (délégations olympiques, sportifs, supporters, touristes).

Le logo « Amiens se prend au Jeu ».

Le logo d’Amiens Métropole.

Le logo Terre de Jeux 2024.

La convention signée entre Amiens Métropole et l’artiste ou les artistes concernés détaillera la durée minimale de visibilité de l’œuvre et les conditions d’entretien en fonction des techniques et matériaux utilisés. Cet appel à projets pour la réalisation de cette fresque, s’adresse aux artistes professionnels, graffeurs, street-artistes, collectifs d’artistes, opérateurs culturels, personnes morales, ainsi que les personnes physiques qui remplissent les conditions statutaires relatives à la réglementation de leur profession et qui peuvent justifier d’une inscription légale.

L’enveloppe financière pour la création et la réalisation de cette fresque olympique est plafonnée à 8 000 euros. Ce budget global maximum doit inclure la cession de droits de diffusion et de représentation (pour un montant de 2 000 euros), les frais de production de l’œuvre (dans la limite d’une enveloppe maximale de 4 500 euros), les frais annexes (enveloppe maximale de 1 500 euros).

Date limite le 23 juin

Le montant global du projet sera finalisé et contractualisé dans le cadre de la signature d’un contrat de commande d’œuvre et de cession de droits d’exposition et de représentation entre Amiens Métropole et l’artiste (ou le collectif d’artistes ou l’association ou opérateur culturel) une fois le projet sélectionné.

Les candidats devront transmettre leur projet avant le jeudi 23 juin 2022 à minuit. Le projet est à adresser à Bruno Guévenoux, direction des sports d’Amiens Métropole Fresque JO Paris 2024 / Amiens se prend au Jeu b.guevenoux@amiens-metropole.com. Vous pouvez aussi appeler le 03.22.97.12.85 pour des renseignements complémentaires.