Amiens en force aux mondiaux de natation de natation à Budapest

Ils sont cinq en tout à avoir mis le cap sur la Hongrie. Mewen Tomac, Enzo Tesic, Maxime Grousset, Roman Fuchs et Emma Terebo participent aux mondiaux de natation qui ont débuté ce samedi à Budapest. Pour les deux premiers, accompagnés de leur entraîneur, Mathieu Neuillet, c'est encore une étape de progression, près d'un an après leurs premiers Jeux Olympiques et à deux ans des prochains, à Paris.

A partir d'aujourd'hui (dimanche), "Enzo Tesic sera aligné sur le 4 fois 200 nage libre et le 200 4 nages en individuel. Mewen Tomac lui nagera sur le 50, 100 et 200 mètres dos et le 4 fois 200 nage libre", détaille Mathieu Neuillet. "Aujourd'hui les objectifs sont clairs", poursuit le coach amiénois. "Pour Enzo, l'idée c'est de passer en finale avec le relais. En revanche sur le 200 4 nages, c'est une découverte pour lui sur la scène internationale et il faudra viser au moins les demi finales.

Viser toutes les finales pour Mewen Tomac

A propos de Mewen Tomac, Mathieu Neuillet rappelle que "le dernier exercice à ce niveau c'étaient les JO. Donc là, quelle que soit la distance, l'idée c'est de rentrer dans le top 8, en finale. Il y a évidemment cette intention de continuer d'apprendre sur ces compétitions là, après, rien n'est jamais fermé. pourquoi on s'arrête à l'objectif de la finale, parce que après je pense que tout est possible."

Licenciés à Amiens mais s'entraînant à L'INSEP de Paris sous les ordres de Michel Chrétien, Roman Fuchs et Emma Terebo seront alignés respectivement sur le 4 fois 200 mètres nage libre et le 100, 200 mètres dos et le relais 4 fois 100 mètres 4 nages. Maxime Grousset, également rattaché à l'Insep sera lui aussi du voyage en Hongrie.