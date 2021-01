Une transition en douceur au club d'Amiens Métropole Natation

Le club Amiens Natation organisait mardi dernier son assemblée générale et a changé de président. Le restaurateur Romuald Allais remplace le duo formé Alexandre Cabral et Mélanie De Rycke qui laisse la main après trois ans de mandat.

Sa dernière année de mandat a été évidemment compliquée par l'épidémie de coronavirus mais Alexandre Cabral retient qu'Amiens Natation a maintenu le nombre de ses adhérents. "Paradoxalement on a pas perdu de licenciés par rapport à l'année dernière mais c'est du à un énorme travail du club et des entraîneurs en particuliers pour développer des nouvelles sections. Si il n'y avait pas eu cette crise sanitaire on aurait pu augmenter potentiellement de 20 à 30% notre nombre d'adhérents. Forcément le coronavirus freine, il y a des sections qui sont totalement à l'arrêt, des gens on eu peur de prendre une licence ne sachant pas si ils pouvaient nager toute l'année. Donc on a été freiné dans notre dynamique positive. Il y a actuellement 500 adhérents."

Picardie Sports avec l'ex et le nouveau président d'Amiens Natation Copier

Les désormais ex gestionnaires du club se félicitent aussi de l'excédent budgétaire dégagé malgré le contexte. "C'est le fruit de l'élargissement des activités", estime Alexandre Cabral qui mentionne l'arrivée de nouvelles sections. "Ce qui n'a pas empêché de maintenir et même de renforcer le haut niveau puisque aujourd'hui on est deuxième club français avec des athlètes qui font partie de l'équipe de France et qui signent des temps de classe mondiale comme par exemple Mewen Tomac. On a su prendre la relève aussi après le départ de Jérémy Stravius", rappelle Alexandre Cabral.

Alexandre Cabral : "on a maintenu et même amélioré le haut niveau" Copier

Romuald Allais s'inscrit "dans la continuité" et veut maintenir cet équilibre entre grand public et haut niveau. "Je pense que le club doit avoir plus de licenciés, il y a des choses à voir, revoir avec les entraîneurs. Il faut que chacun se remette en question, que peut-on faire pour ouvrir le club aux futurs licenciés et faire mieux connaître les activités", détaille le nouveau président du club.

L'objectif du club d'Amiens c'est d'aller toucher des boîtes aux Jeux Olympiques de Paris 2024 !

A propos du haut niveau, Romuald Allais rêve en grand et se projette. "Il faut appeler un chat un chat, l'objectif du club d'Amiens c'est d'aller toucher des boîtes aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ! On a un groupe et des nageurs à très fort potentiel et je pense qu'on va les voir briller et qu'on va entendre parler du club."