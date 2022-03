Amiens "peut faire de belles choses", estime Anthony Mortas avant les playoffs de hockey sur glace

Encore trois matches et la longue saison régulière de Ligue Magnus de hockey sur glace s'achèvera pour laisser place aux playoffs. Amiens est assuré de disputer les quarts de finale et sait déjà que l'adversaire sera Cergy-Pontoise. Mais d'ici au 11 mars, les deux équipes vont s'affronter à distance pour la quatrième place, qui donne l'avantage de la glace dans la série. Pour l'instant les Gothiques sont cinquièmes avant d'affronter Chamonix, Anglet puis Gap. L'entraîneur d'Amiens, Anthony Mortas se livre sur son état d'esprit avant cette période la plus intense de la saison.

France Bleu Picardie : On imagine que l'objectif des trois derniers matches de saison régulière c'est de tout faire pour récupérer la quatrième place, même si cela dépend aussi des résultats de Cergy ?

Anthony Mortas : il y a un double objectif, c'est de récupérer cette quatrième place, mais c'est surtout de préparer les playoffs. On a trois matches pour préparer ce duel contre Cergy. Il faut avoir ces deux beaux objectifs en ligne de mire. On va tout faire cette semaine pour bien se préparer.

Quels sont les motifs de satisfaction sur la série de matches rapprochés que vous venez de disputer ?

On a fait huit matches en douze jours, ce qui est un peu trop. Mais on a plutôt bien joué dans cette série là. On en a remporté cinq, perdu trois. Le dernier était peut-être le match de trop (défaite 5-1 à Chamonix) et les faits de jeu en début de match n'ont pas été en notre faveur donc on s'est un peu perdu nous mêmes. Mais c'est aussi une bonne occasion de dire aux joueurs que cela peut arriver en playoffs, un début de match raté, une décision arbitrale contraire, des petites choses qui peuvent interférer dans le comportement des joueurs. Là c'est arrivé avant les playoffs et c'est finalement plutôt une bonne chose pour l'apprentissage des joueurs.

On vous a entendu parfois critique, même après de larges victoires ces dernières semaines. Que reste t-il à améliorer ?

On peut toujours s'améliorer et c'est ce que je demande aux joueurs, de toujours pousser plus loin. Offensivement on est un peu plus en réussite, donc ça, c'est plutôt leur terrain de jeu, on est assez tranquilles. Par contre on veut resserrer en défense, prendre très peu de buts, donner très peu d'occasions aux adversaires et c'est encore là dessus que l'on va travailler cette semaine.

Que peut-on attendre des Gothiques dans ces playoffs ?

Beaucoup de choses ! On l'a vu pendant la saison, il y a eu des bonnes choses, d'autres moins bien mais, je pense qu'au fur et à mesure de la saison on a gommé les petites erreurs. Bien sûr, je leur dis toujours que le match parfait n'existe pas, qu'il y aura toujours des ajustements à faire mais il faut surtout être concentré, faire attention aux petits détails. En quart de finale on sait très bien que ça sera très serré, c'est un duel quatrième contre cinquième, ce n'est pas le leader contre le huitième donc cela peut donner un duel en sept matches. Cette année on a un peu plus de profondeur de banc, donc ça peut faire la différence. Il faudra que tout le monde joue le jeu parce que à quatre lignes, les joueurs jouent un peu moins. Il ne faut pas être égoïste et penser sur le long terme.

Avez vous fixé un objectif ?

C'est un peu bateau de dire qu'on veut aller le plus loin possible mais ce que l'on a rabâché aux joueurs au fur et à mesure de la saison, c'est qu'on a vraiment une belle équipe. Et je pense qu'ils n'en ont pas toujours eu conscience. Depuis maintenant quelques années, tout le hockey français dit qu'il y a trois équipes au dessus et que le reste se bat pour la place d'honneur. Je pense que l'équipe a eu un déclic quand on a gagné à Rouen. Depuis on a battu Grenoble, on a fait une grosse série sans perdre. Peut-être que les joueurs ont vu d'eux mêmes qu'il y avait un bon groupe, capable de faire des bonnes choses.

Que redoutez-vous des Jokers de Cergy ?

Pas mal de choses, ils sont très efficaces à cinq contre quatre. Ils ont une force de frappe offensive qui est très intéressante. En défense, ils sont un peu plus perméables. Donc voilà, il faudra éviter de prendre des prisons, jouer agressif mais dans les règles pour éviter au maximum leurs supériorités numériques.

Etes-vous surpris de les voir à ce niveau ?

Non, ils ont le même entraîneur depuis longtemps, le même groupe également, qui est peaufiné d'année en année. C'est une équipe et un club stable. Ils progressent chaque année. Ce n'est pas du tout une surprise pour moi.

Ce seront vos premières playoffs en tant que numéro Un. Est-ce que cela change quelque chose ?

Ca ne change rien. Je ne me sentais ni numéro Un ni numéro Deux quand j'étais avec Mario. Je travaillais de la même façon, je préparais les playoffs de la même façon. Donc ça ne va pas changer, je vais toujours être à bloc pour aider l'équipe.