Amiens remporte sa première Coupe de France de hockey-sur-glace au bout du suspens

Au terme d'un match complètement fou et des prolongations, Amiens a battu Lyon (3-2) et remporté, à Bercy la première Coupe de France de son histoire.

Mario Valery Trabucco, Axel Prissaint et la Coupe de France

Amiens, France

"Ramenez la Coupe à la maison, allez Amiens allez ! Quinze ans après c'est le moment"! L'un des hymnes des bleus du foot pendant la Coupe du Monde en Russie a résonné ce dimanche à Bercy et de façon légèrement modifiée !

La Coupe à la maison

Les supporters des Gothiques d'Amiens, en nombre dans les travées du palais des sports parisien ont repris ce chant à leur compte pour célébrer la victoire d'Amiens en finale de la Coupe de France de hockey-sur-glace.

Mais avant de chanter et savourer, les fans des Gothiques ont souffert dans un match serré et dont le suspens a été maintenu jusqu'au bout. Après un premier tiers temps à l'avantage d'Amiens qui a ouvert le score grâce à Louis Belisle, les Lions de Lyon sont revenus au score en seconde période, poussant les Amiénois à la faute et profitant d'un power-play.

Au bout du suspens

Mais Amiens a réagit dans le dernier tiers temps et repris l'avantage grâce au jeune attaquant Thomas Suire. Les Lyonnais ont tenté le tout pour le tout dans les ultimes instants. Encore une fois en supériorité numérique, à six contre quatre, sans gardien, ils ont réussi à égalisé à seulement deux secondes de la fin. Un coup du sort. Le but a été validé par les arbitres après de longues secondes.

Giroux décisif

Mais Amiens a encore une fois rebondi ! Au bout d'une minute et cinq secondes de prolongations, à trois contre trois, les Gothiques ont forcé la décision grâce à leur buteur Tommy Giroux. Les supporters amiénois pouvaient exulter. C'es la toute première Coupe de France de l'histoire du club. Le premier trophée des Gothiques depuis la Ligue Magnus remportée en 2004.