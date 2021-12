Ce week-end des 11 et 12 décembre, Marseille accueille les championnats de France de natation handisport en petit bassin. Le Carquefolien Pierre Rabine y participera pour la première fois. Le jeune homme s'est mis à la natation il y a trois ans après plusieurs amputations et un accident du travail.

Amputé des bras et des jambes, le Carquefolien Pierre Rabine se met à la natation et rêve de Paris 2024

"Je suis comme un poisson dans l'eau, dans ma bulle." Pierre Rabine, 22 ans, explique avoir eu "un énorme coup de cœur dès qu'il est rentré dans l'eau." Et pourtant, ce jeune habitant de Carquefou a longtemps été un inconditionnel de foot. A 17 ans, une blessure le contraint à raccrocher les crampons. Il se met à la musculation avec pour objectif de rejoindre l'armée. Mais un accident du travail fait voler en éclat ce projet.

C'était le 11 avril 2018. Un arc électrique de 63.000 volts. Les médecins n'ont pas le choix et lui amputent les bras et les jambes. Il a 18 ans et il sait que cette nouvelle vie à construire passera par le sport : "c'était une décision dès le CHU."

Il avait le choix entre l'athlétisme et la natation. Il opte pour la deuxième discipline, en raison de sensations, aussi parce que le centre de rééducation qui l'accueille près de Lorient a une piscine. "La natation, c'est un maillot, un bonnet, des lunettes. L'athlétisme, ça impliquait des prothèses", précise celui qui s'entraîne à l'ASPTT Nantes natation. Et cela engendrait aussi des coûts plus importants.

"Peu importe ce qui va t'arriver, la décision de te relever t'appartient" - Pierre Rabine

Et ça tombe bien car le garçon, qui fait preuve d'une grande force de caractère et de beaucoup d'humour, aime l'eau. Et très vite il se fixe comme objectif de faire les Jeux paralympiques de Paris 2024 : "toujours ce petit côté compétiteur. Si je vais aux Jeux en 2024, il y aura eu six ans entre les deux. Faire passer le message : "peu importe ce qui va t'arriver, la décision de te relever t'appartient."

Au printemps, Pierre Rabine, qui se qualifie d'"optimiste et réaliste" a participé à ses premiers championnats de France de natation handisport en grand bassin, à Limoges. Ces 11 et 12 décembre, ce sera la version petit bassin, à Marseille. Il sera aligné sur le 50, 100 et 200 mètres nage libre, le 50 dos et le 50 brasse. Objectif améliorer ses chronos pour ensuite intégrer le Top 16 français. Avec l'espoir d'être sélectionné pour des compétitions de niveau européen, puis Paris 2024.

En parallèle de ses entraînements, il donne des conférences sur le sport, le handicap auprès d'associations, d'entreprises. Il aimerait développer des interventions dans les établissements scolaires.