La canétoise Analia Pigrée en lice pour le 50m dos aux Mondiaux de natation de Budapest

Le club de Canet 66 Natation est représenté aux championnats du monde de natation. Analia Pigrée, sera au départ ce mardi des séries du 50 mètres dos. La nageuse de 20 ans s'y est qualifiée en avril dernier après sa deuxième place obtenue aux championnats de France, à Limoges. C'est la première fois que la native de Cayenne participe à des mondiaux, qu'elle dit aborder sans pression.

"Je ne suis pas quelqu'un qui stresse, je suis assez sereine. Le but c'est de s'amuser, je suis en début de carrière, pourquoi pas rentrer en finale ? Et si je peux faire plus, je ferai plus. Je ne me pose pas trop de questions. Je fonce tête baissée, comme d'habitude", lance dans un sourire Analia Pigrée.

Quel objectif de temps en tête ?

La licenciée de Canet 66 Natation ne se fixe pour l'instant aucun objectif de temps : "_J'ai toujours le record de Laure Manaudou en tête (28 secondes 13, Ndlr), mais je ne peux pas dire si je l'atteindrai aux mondiaux. Si ça se trouve je le ferai dans deux ans... Je ne m'avance pas encore, c'est quelque chose que je regarde après la course. Je n'ai que 20 ans, j'ai encore le temps. Les plus fortes ont environ 26 ans, donc j'ai du temps pour apprendre._"

Analia Pigrée va donc se frotter à ce qui se fait de mieux, de quoi aussi se jauger en vue des qualifications pour les Jeux olympiques de Paris 2024.