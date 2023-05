Culturisme : Anne Amor, bien dans son bikini, bien dans ses baskets

Anne Amor, l'athlète de la Vienne, d'origine britannique, vient de décrocher le titre de championne de France dans la catégorie bikini athlétique en individuel et en couple. Aujourd'hui, la bodybuildeuse qui est double championne de France et quatre fois championne d'Europe vit pleinement cette montée en puissance et cette passion. À 33 ans, Anne Amor, également coache sportive, s'entraine tous les jours, se montre très rigoureuse sur ses régimes et sur sa diète. Avant son rendez-vous du dimanche 28 mai à la Ciotat, pour le bodybuilding Ripert's Body Show, elle est passée par les studios de France Bleu Poitou.

"Le bikini athlétique, c'est un peu plus musclé que le bikini de base", explique l'athlète. "Mais je veux rester jolie aussi quand je vais au restaurant, quand je suis avec mes amis." Le mental, dans cette discipline ? "Le mental, c'est très important. Quand ça va bien dans la tête, ça va bien dans le corps. Il faut être très sain dans la tête, très organisé", dit-elle. "J'adore faire ça", reprend-elle. "Mais même si j'arrête les compet', je vais continuer les entraînements, cinq jours par semaines à la salle, faire attention à ce que je mange."