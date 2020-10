La Maxi-Race, qui aura lieu les 29 et 30 mai 2021 en Haute-Savoie, ouvre ses inscriptions le 9 novembre. Ça sera la 10e édition de ce trail dans les montagnes au dessus d'Annecy, qui avait été annulée en mai dernier. La Maxi-Race 2021 sera limitée à 5000 coureurs.

Annecy : la Maxi-Race 2021 est maintenue, on peut bientôt s'inscrire

La 10e édition de la GreenWeez MaXi-Race aura lien les 29 et 30 mai 2021.

La 10e édition de la GreenWeez Maxi-Race qui devait avoir lieu en mai 2020 se déroulera finalement les 29 et 30 mai 2021, sur les hauteurs du lac d'Annecy. La Maxi-Race propose des courses pour tous avec des parcours allant de 16 à 119km en un ou deux jours en solo ou en équipe.

5000 coureurs maximum

La Maxi-Race 2021 sera limitée à 5000 coureurs sur le week-end. C'est la moitié du nombre de présents sur la ligne de départ en 2019. Seuls 3000 coureurs pourront être en course par jour. Ces quotas pourront être revus à la hausse d'ici mai, selon l'évolution de la pandémie de Covid-19.

Les parcours de trail font tout le tour du lac d'Annecy par les crêtes. - Greenweez - Cyrille Quintard

Les inscriptions ouvriront le 9 novembre 2020 pour les coureurs qui se sont faits rembourser partiellement leur inscription en 2020. Pour les autres, il faudra patienter jusqu'au 16 novembre via ce lien. Les tarifs varient entre 17 et 140 euros selon le parcours et le nombre d'inscrits.