Annecy : le retour d'AlpsMan, un triathlon XXL avec 380 athlètes au départ

Plus de 5.000 mètres de dénivelé positif au total attendent les athlètes d'AlpsMan ce samedi à Annecy (Haute-Savoie). Une course en trois partis, avec 3,8 kilomètres de nage, puis 180 kilomètres de vélo avec plus de 4.000 mètres de dénivelé positif et enfin 42,2 kilomètres de course à pied qui se terminent par un trail avec 1.300 mètres de dénivelé positif.

ⓘ Publicité

Première tentative

Une aventure très physique et exigeante pour les 380 athlètes qui doivent prendre le départ. "Je n'ai pas trouvé la bonne réponse pour expliquer ce qui pousse à faire ça, c'est une envie qui est venue après avoir fait des marathons, voir où je pouvais pousser un peu plus loin, découvrir ces distances que je connaissais pas", raconte Alexandre Délia, un annécien qui tente cette épreuve pour la première fois.

Ce père de famille vise un temps en-dessous des 18h de course. Un défi sportif très impressionnant qui attire énormément. Comme les autres épreuves plus courtes qui font un carton, les 700 dossards du demi-triathlon se sont vendus en moins de 9h d'après les organisateurs.

Entraînement de longue haleine

"Je cours en partenariat avec une association qui s'appelle SOS Préma, qui vient en aide aux familles d'enfants qui naissent prématurément, ce qui était le cas de mon fils il y a cinq ans, confie Alexandre Délia*. Donc je pense que cela va m'aider dans les moments difficiles de penser à tous ces petits qui font des combats bien plus difficiles, il y a une grosse partie qui se joue au mental sur cette course."* Une force qu'il compte utiliser après de mois d'entraînement. Cet annécien explique qu'il a fait plusieurs sessions de natation dans le lac alors que la température de l'eau était autour de 10°C.

La natation se fait au petit matin avec un départ à 5h30. - AlpsMan

En plus, cet événement mobilise près de 350 bénévoles, un chiffre élevé qui s'explique par l'ampleur des épreuves et des sitances à couvrir. !"Au quotidien, il faut jongler entre le boulot, la vie de famille et les entraînements parce qu'il faut faire des trucs tous les jours, de la nage, du vélo de la course ou de la préparation physique. Je me suis astreint pendant des mois à faire du sport tous les jours, se souvient Alexandre Délia. Le week-end j'en profitais pour faire des sorties plus longues, comme du 100 kilomètres en vélo, ou faire des sorties de course à pied et de natation un peu plus long."

L’année dernière les Français Thomas Lemaitre chez les hommes et Élodie Davy chez les dames s’étaient imposés. Ils avaient terminé l’épreuve respectivement en 11h06 et 13h18. Ils seront de nouveau sur la ligne de départ ce samedi pour défendre leur titre.

AlpsMan 2023 - TEASER