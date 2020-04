Annulation des épreuves du Marathon de la Liberté à Caen, la Rochambelle reportée en octobre

La 33e édition du Marathon de la Liberté n'aura pas lieu cette année à cause de la crise du coronavirus. Plusieurs épreuves étaient prévues du 12 au 14 juin 2020. Les organisateurs n'ont pas voulu reporter les courses plus tard dans l'année.

"Notre événement est empreint d’histoire, celle qui s’est écrite au mois de juin 1944, explique Dominique Le Dret, président de l’association du Marathon de la Liberté. Pour les épreuves du dimanche, la période du mois de juin est un symbole fort. Par ailleurs, il nous est apparu très complexe de trouver une nouvelle date en prenant en compte les multiples reports ayant eu lieu récemment."

Une note positive : le report de la Rochambelle

La Rochambelle, l’épreuve féminine et solidaire contre le cancer du sein est la seule course reportée, au 25 octobre. Une nouvelle date pendant Octobre rose, la campagne annuelle pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds. "Nous avons des idées, peut-être pourrons nous faire des choses que nous ne pouvions pas faire en juin pour rendre cette édition de la Rochambelle encore plus particulière", espère Dominique Le Dret.

On vient même de Bretagne pour la Rochambelle ! © Radio France - Marcellin Robine

Pour les participants déjà inscrits sur les épreuves annulées, les organisateurs offrent plusieurs possibilités : le report de l’inscription pour l’édition 2021, le don à l’association ou le remboursement. Les modalités pratiques seront communiquées par mail à l’ensemble des inscrits d’ici quelques jours. L'an dernier, plus de 30 000 participants avaient foulé les routes normandes lors des différentes épreuves du Marathon de la Liberté.