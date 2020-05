Anouck Jaubert : "On doit grimper avec le masque ce qui n'est pas chose facile"

Depuis lundi, la grimpeuse stéphanoise Anouck Jaubert a repris l'entrainement à Voiron, mais uniquement en extérieur et dans des conditions particulières à cause de la crise sanitaire.

La championne d'Europe 2015 d'escalade de vitesse, Anouck Jaubert, a repris l'entrainement en début de semaine à Voiron. L'escalade fait partie des sports autorisés pour le moment mais uniquement en extérieur. Une bonne nouvelle pour la Stéphanoise qui vient d'être sélectionnée pour les JO qui ont été décalés à l'été 2021 à Tokyo. Même si les conditions d'entrainement sont particulières à cause des règles sanitaires, explique Anouck Jaubert.

"On doit être maximum quatre grimpeurs avec un coach. On doit grimper avec le masque ce qui n'est pas chose facile. Et puis, il y a la désinfection des mains avant et après la séance, et même l'utilisation d'une magnésie spécifique qui a du désinfectant avec toutes les précautions possibles."

C'est pas très pratique à mettre en place mais je pense que c'est nécessaire pour le moment. - Anouck Jaubert

"C'est pas très pratique à mettre en place mais je pense que c'est nécessaire pour le moment. Je suis pas celle qui a les meilleures capacités cardio-respiratoires. Mais alors là c'est vrai que l’essoufflement d'un passage il est démultiplié."

Pour l'instant, toutes les compétitions ont été annulées. Le calendrier ne devrait pas reprendre avant septembre.