Anthony Boursaud, finisher du Dakar 2020 : "une grande fierté et beaucoup d'émotion"

Département Creuse, France

Il aura donc su garder le poignet ferme jusqu'à la ligne d'arrivée. Malgré cette chute jeudi. Une chute sans conséquences, mais qui a du lui rappeler de bien mauvais souvenirs, puisque c'était déjà une chute la veille de l'arrivée qui l'avait empêché de terminer le rallye l'année dernière.

Mais cette fois, Anthony Boursaud a pu terminer la course : "C'est une grande fierté et beaucoup d'émotion. Terminer le rallye c'est une très grande chose. Dès l'instant où on part, on pense vraiment qu'à une chose, c'est de finir. Le résultat était secondaire, mais si je savais que je pouvais prétendre à faire quelques belles choses. Le principal était vraiment de finir".

"On sait le travail qu'il y a derrière ça"

A ses côtés, vendredi, après la course, son coach Julien Baudry. Il était au Dakar cette année encore pour l'organisation. Lui aussi savoure la réussite d'Anthony Boursaud : "Forcément, on est super heureux. Peut-être même autant que lui. Parce qu'on connaît le travail qu'il y a derrière ça. Il y a quasiment un an de préparation donc quand on arrive au bout, il y a un vrai soulagement parce qu'on sait qu'on a pas travaillé pour rien. Et rien que ça, c'est super parce que si vous arrêtez, si vous abandonnez, il manque quelque chose. Ça n'a pas été le cas cette année donc tant mieux pour lui et tant mieux pour ceux qui l'ont aidé".

Anthony Boursaud revient en Creuse dimanche soir, il arrivera en gare de la Souterraine avec le train de 19h30.