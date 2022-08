Antibes-Corse à la nage : 4 nageurs se lancent un défi fou

Demain matin, quatre nageurs prendront la route via la Méditerranée, à la nage. Direction l'île de beauté, à Calvi, un parcours de 380 km. C'est une aventure engagée par le biais de l'association HopeTeamEast, spécialisée dans l'accompagnement par le sport des personnes malades.

Le port Vauban s'associe au Défi Cors'AR. Il accueille dès aujourd'hui le catamaran CapNémo, le bateau sur lequel les nageurs pourront se reposer entre les différentes étapes de la traversée à la nage.

Antibes-Calvi, 380 km à la nage

Ils se relaieront jours et nuits, par tranche de 2h à la nage. C'est Mme la sénatrice Alexandra Borchio Fintemp qui lancera le top départ. Loic Métais, un des nageurs, est avant tout l'organisateur de ce projet hors du commun. Une fois arrivé à bon port, sur les plages de Calvi, le quatuor sera alors rejoint à la nage par cinq membres de l'association Hope East Team. Tout au long de la traversée, l'ensemble des participants seront encadrés par un médecin de bord, pour éviter tout problème de santé. Le retour sur la baie des Anges est prévu le 3 septembre en attendant l'arrivée, vous pouvez suivre leurs péripéties sur leur page Facebook.

Une nage engagée

Hormis la performance sportive, cette nage est aussi le moyen de soutenir financièrement l'association Hope East Team. Cette dernière soutient et accompagne les personnes malades, atteintes de cancer ou de maladies chroniques à travers des activités sportives. Le quatuor des participants engagés reverseront tous les profits collectés aux associations SLA Aide et Soutient et Hope Team East.