Antoine Albeau : le windsurf en perte d'élan, mais pas de vitesse

Il n'a que 5 ans lorsqu'il monte pour la première fois sur une planche à voile. Antoine Albeau est depuis devenu le sportif français le plus titré au monde avec pas moins de 25 Coupes du monde. L'athlète nous parle de ses débuts dans cette discipline en perte de notoriété.

Dans les années 90, la planche à voile vit ses beaux jours : le windsurf est médiatisé, la compétition se développe.

À peine majeur, Antoine Albeau remporte son premier championnat de France : "J'ai quand même eu la chance quand j'ai été champion de France à 18 ans, je crois ou 19 ans. J'ai eu un partenaire qui m'a fait un contrat, ça m'a permis d'aller sur les Coupes du monde".

Le sportif originaire de l'île de Ré identifie ses premières années de compétitions internationales comme les plus compliquées : "Au début pendant deux ans, ça a été difficile, je me battais pour entrer dans les 20 premiers de la Coupe du monde."

Une fois ses premières victoires internationales en poche, le professionnel a été suivi par ses sponsors, ce qui lui a permis de financer sa carrière sans "avoir trop de problèmes financiers" comme d'autres compétiteurs. La suite de l'histoire, nous la connaissons : 30 ans plus tard, Antoine Albeau est 25 fois champion du monde et détient de nombreux records.

Le windsurf en perte de notoriété, mais pas de vitesse

Très médiatisée dans les années 80 et 90, avec des stars comme Robby Naish, la planche à voile aurait tendance à décliner depuis. Le sportif et animateur Bixente Lizarazu estime que "c'est un peu plus le surf qui a pris le pas, la planche à voile est un peu plus en retrait".

En effet, de nombreuses déclinaisons de la planche sont apparues : kitesurf, wingsurf, paddle, surf... Antoine Albeau s'en rend bien compte dans son école à l'île de Ré, il explique : "Il y a eu une multitude de sports et sports extrêmes qui sont nés. C'est vrai que les gens se sont beaucoup dispersés. Ils veulent tout essayer".

Si ces pratiques évoluent autant, c'est parce que les innovations techniques permettent d'aller toujours plus loin en terme d'expérience, mais aussi de vitesse.

Des oiseaux qui volent sur l'eau

Antoine Albeau croit aussi à l'arrivée d'autres disciplines dans le futur mais ne se fait pas de souci pour la planche. Ces sports de glisse ont un aspect esthétique qui donne "envie d'essayer tout de suite".

Je ne pense pas que tu vas avoir un sport qui va naître maintenant et qui va endormir tous les autres. Les gens veulent tout faire, ils veulent tout essayer.

Antoine Albeau qui "vole" sur l'eau - Erwan Jauffroy - Defi Wind

Antoine Albeau ne compte pas s'arrêter là. Depuis 2020, il travaille sur un nouveau projet nommé "Zephir" : dépasser le record de vitesse à voile. Le record actuel est de 65,45 nœuds, l'équivalent de 121.21 km/h. Quand même !