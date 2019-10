Après 11 ans d'absence, Tatiana Golovin rejoue ce soir à Poitiers pour la première fois en France

Poitiers, France

C'est l'un des grands noms du tennis français, un visage qu'on a vu davantage sur les plateaux de télé que sur les courts de tennis ces dernières années... Tatiana Golovin, ancienne numéro 12 mondiale, est de retour à la compétition depuis un mois (à 31 ans et après une pause de onze années). Joli clin d'oeil, c'est à Poitiers qu'elle effectuera son premier match en France depuis sa reprise ce mercredi soir.

Elle est opposée à la 210ème joueuse mondiale au 1er tour du tournoi poitevin

Auparavant, il y a eu un tournoi WTA au Luxembourg. Pour son premier match depuis mai 2008, elle s'est logiquement inclinée (6-3, 6-1) face à Kaja Juvan, 134e mondiale, au premier tour des qualifications mais en affichant lors de cette première des restes plus que prometteurs.

Tatiana Golovin à son arrivée à Poitiers. © Radio France - William Giraud

Aux Internationaux féminins de la Vienne, elle affrontera l'Allemande Antonia Lottner (210ème joueuse mondiale) ce soir vers 19h. En cas de victoire, elle pourrait retrouver au 2ème tour une autre Française qui a longtemps évolué parmi les 50 meilleures joueuses du circuit : une certaine Pauline Parmentier, 33 ans.

Le palmarès de Tatiana Golovin

Tatiana Golovin, c'est une victoire en double mixte à Roland-Garros avec Richard Gasquet en 2004, un quart de finale à l'US Open, et deux huitièmes à Wimbledon et à l'open d'Australie... Sans oublier deux titres et cinq finales sur des tournois du circuit professionnel.