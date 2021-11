Après avoir enchanté Paris, Hugo Gaston 67e au classement ATP ce lundi

Hugo Gaston, 21 ans, a fait vibrer Bercy cette semaine avec un parcours jusqu'en quart de finale du Rolex Paris Masters. Désormais 67e mondial, le Toulousain veut maintenant aller chercher de la constance dans ses résultats.

Le meilleur classement de sa carrière

Hugo Gaston, sorti en quart de finale à Paris, connait là son meilleur classement depuis le début de sa carrière avec cette 67e place. En un an, le Toulousain est passé de la 239e place (au moment de Roland-Garros 2020) au 67e rang mondial. Un classement qui lui permet maintenant d'éviter de passer par des qualifications sur des tournois importants et donc d'intégrer directement le tableau principal. Ce sera le cas en janvier pour l'Open d'Australie.

Il a gagné 39 places grâce à son parcours parisien : "Il a eu une attitude exemplaire, il a réussi à gérer le contexte de façon très sereine et sans excès. Il s'est nourri de tout ça, sans se laisser déstabiliser par l'engouement et la ferveur", se félicite son coach Marc Barbier qui attend maintenant de la constance : "On bosse sur la stabilité. Le plus important c'est d'être performant semaine après semaine. Le classement ne se joue pas sur des coups d'éclat mais sur la stabilité de la performance. On bosse essentiellement sur la capacité à renouveler un niveau de jeu élevé semaine après semaine."

"Il essaie d'éviter de repousser tout le monde"

Hugo Gaston a depuis un an vu sa cote de popularité grimper en flèche. Son papa, président du club de tennis de Fonsorbes, a pu le constater : "Depuis Roland, partout où il va, le public scande son nom. Des fois il me raconte qu'il y a des douaniers à l'aéroport qui veulent faire des selfies. C'est peut-être la belle petite bouille, et puis il a tout le temps une pensée pour les spectateurs. Il ne perd pas son temps en signant quelques autographes. Malgré son agenda, il essaie au maximum d'éviter de repousser les gens et ça fait plaisir à tout le monde", explique Thierry Gaston.

Hugo Gaston est à Milan cette semaine où il disputera à partir de mardi le Masters Next Gen qui réunit huit espoirs du tennis de moins de 22 ans.