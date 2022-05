Après deux années d'absence, le motocross de Torcé-en-Vallée fait son grand retour

Avec la pandémie, la tradition du motocross et du side-car cross chaque jeudi de l'Ascension à Torcé-en-Vallée était interrompue. Mais cette année, la compétition a repris ses droits pour le plus grand bonheur des spectateurs venus en nombre retrouver les pilotes et fêter les 70 ans de l'évènement.

Voilà deux ans qu'ils attendaient ça. Deux années qu'ils n'étaient pas venus sur le terrain des kangourous à Torcé-en-Vallée. Les 150 pilotes de motocross et de side-car cross bien sûr, mais également les spectateurs, venus nombreux pour le grand retour de cette tradition de l'Ascension et pour célébrer les 70 ans de l'évènement. Plus de 6.000 personnes se sont réunies ce jeudi pour assister aux différentes courses de motos et de side-cars. Une fierté pour le président, Christian Letessier : "Je suis président depuis 1998 et je n'ai jamais vu autant de monde."

Le side-car, une institution

Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de sports mécaniques surtout que sur le circuit, il y avait du spectacle. L'épreuve phare de cette journée était le championnat de France side-car cross avec deux équipages qui concentraient les objectifs des appareils-photo : Daniël Willemsen, champion du monde de la discipline à dix reprises et Nicolas Musset, champion du monde en 2019 et 2021.

Le rendez-vous de cette journée à Torcé-en-Vallée est le championnat de France side-car cross avec des stars de la discipline. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Chez les spectateurs, on ne vient pas que pour les grands champions. On vient aussi parce que le side-car à Torcé-en-Vallée, c'est une affaire familiale, comme pour Corentin : "Mon grand-père et mon père en faisant avant dans le passé. Mon père a été trois fois vice-champion de France et a fait des grands prix pendant des années avec son frère. J'ai ensuite pris la relève mais j'ai arrêté pour mes études donc là, je viens soutenir mes cousins qui roulent aujourd'hui."

Des spectateurs qui ont répondu présents mais des bénévoles aussi s'enthousiasme le président : "Pendant deux ans, on a perdu nos habitudes et un peu d'énergie mais on a retrouvé la quasi totalité de nos bénévoles, 220 bénévoles et 70 partenaires."

Sur la fin de cette journée réussie, le président Christian Letessier a le sourire bien sûr et voit plus grand : "Aujourd'hui notre objectif, on rêve d'un mondial à Torcé. Je vais continuer à négocier avec le promoteur. Je fais partie d'un groupe de travail auprès de la Fédération française de moto. S'ils ne veulent pas nous entendre, on fera quelque chose en parallèle."