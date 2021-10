Après deux ans d'annulation, le Run in Reims fait son retour

La sixième édition du Run in Reims s'est tenu le dimanche 10 octobre. Un grand retour après l'annulation de la course pendant deux ans, en raison de la pandémie de coronavirus.

Trois courses étaient au programme du Run In Reims ce dimanche 10 octobre : le 10 kms, le semi-marathon et le marathon. Cette année, la course a repris, après deux ans d'annulation en raison de la pandémie et les coureurs étaient au rendez-vous.

Une légère baisse de la participation

Cette sixième édition a rassemblé 9 000 participants. C'est moins que les dernières, où 14 000 coureurs en moyenne répondaient à l'appel. "C'est déjà bien, c'est évident que toutes les courses de septembre octobre sont en baisse d'effectifs, sur tout le territoire. Les coureurs ont dû se décider vite vu qu'on attendait le dernier moment pour savoir si l'évènement serait maintenu", explique Thomas Delpeuch, responsable de l'organisation des événements grand public chez ASO, en charge du Run In Reims.

Pour participer : pass sanitaire obligatoire. Pour Brigitte, bénévole depuis des années, cet argument en a peut-être dissuadé certains. "Mais ce que l'on constate, c'est surtout l'absence des étrangers, qui sont généralement très friands du Run in Reims", confie-t-elle.

Du côté des coureurs, la motivation était cependant bien au rendez-vous. "Je suis blessée mais on va y aller quand même avec un objectif : battre le maire de Reims, Arnaud Robinet", s'amuse Perrine.

Et sur la ligne de départ du 10 kilomètres, l'excitation est palpable. Près des SAS d'entrée, certains s'échauffent, d'autres échangent encore quelques mots. "Je suis un peu stressé, raconte Christian, j'avais l'habitude de le faire mais cette année le parcours a un peu changé donc j'ai peur que ce soit plus dur et de ne pas finir".

Le public au rendez-vous

"Cinq, quatre, trois, deux, un... top départ", hurle l'organisateur au micro. D'un coup, la foule s'élance et sur le côté, le public accompagne. "C'est mon mari qui court, il est debout depuis 7h ce matin, il saute partout, alors je suis réveillée avec lui. Puis, ça fait 22 ans qu'on est marié, c'est comme ça, on se supporte pour tout", raconte Aurélie.

Vers 9h30, dimanche matin, les premiers arrivants franchissaient la ligne. Emilie Jacquot-Claude termine en tête du semi-marathon chez les femmes, après 1:17:18 de course. "C'est mon record personnel et je crois que je suis aussi bien classée au niveau des garçons, je m'attendais pas à ça. Je pensais souffrir davantage", raconte-t-elle. Prochaine étape pour elle : le marathon de Rotterdam dans deux semaines.