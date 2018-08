Lors du premier tour de l'US Open à New York, Serena Williams a facilement battu la Polonaise Magda Linette (6-4, 6-0) ce mardi. Pourtant, c'est davantage la tenue de la joueuse américaine que sa performance qui a été remarquée par les observateurs. Pour ce match, Serena Williams a en effet joué avec un tutu noir crée sur mesure par le créateur Virgil Abloh avec Nike. Pour compléter cette tenue, elle portait également un haut noir avec une seule manche et des collants de contention en résille.

Serena Williams lors de son match de l'US Open face à Magda Linette, le 27 août 2018 à New York © AFP - EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Serena Williams explique le choix de sa tenue

Interrogée sur ce choix audacieux lors de la conférence de presse d'après-match, Serena Williams a dû se justifier : "C'est un peu aérodynamique, avec un bras libre. C'est très agréable. Et oui, c'est vraiment facile de jouer avec le tutu, parce que je m'y suis entraîné auparavant, c'était amusant", a t-elle expliqué. Pour beaucoup, ce choix du tutu était surtout une réponse à la polémique sur la combinaison noire qu'elle avait porté lors du dernier Roland-Garros et que le président de la FFT (Fédération française de tennis) veut désormais interdire.