Après le bronze européen, l'athlète mosellan Yann Schrub remet sa blouse d'interne en médecine

Il devait retrouver ses collègues et ses patients en milieu de semaine dernière, mais ses chefs de service à l'hôpital gériatrique Le Kem à Thionville lui ont accordé un peu de rab. C'est donc ce lundi que Yann Schrub, médaillé de bronze du 10.000 mètres aux championnats d'Europe d'athlétisme à Munich (le 21 août dernier), remet sa blouse d'interne en huitième année de médecine. "Quelques jours en plus pour souffler, pour savourer, pour me reposer" confie l'athlète licencié à Sarreguemines, "ça n'arrive que très rarement, et dans une vie, je pense que c'est assez unique donc donc c'est gentil de leur part."

Planning chargé

La nouvelle coqueluche de l'athlétisme tricolore doit jongler entre ses séances d'entrainement, ses compétitions et son métier de soignant forcément très prenant. "J'essaye d'être le maximum présent avec mes coachs. Et puis, en fonction des entraînements, je le case le matin, le soir. J'adapte aussi en fonction de la fatigue. Il y a des journées plus fatigantes que d'autres, donc j'adapte les allures ou j'adapte les distances pour ne pas tomber dans le surentraînement et la fatigue et trouver le juste milieu pour ne pas se blesser." Sans perdre de vue son autre passion : son futur métier de médecin, dans un contexte général de pénurie de personnel dans le domaine de la santé. "En huitième année, on commence à avoir vraiment de bonnes bases. Ça devient intéressant d'être vraiment avec les patients, de voir que c'est valorisé, que l'on fait quand même du travail pour eux, pour les malades. C'est un équilibre que j'ai trouvé, que j'aimerais préserver."

J'aime ce métier (Yann Schrub, sur son internat de médecine)

Un planning chargé pour Yann Schrub qui a déjà les yeux et les jambes tournés vers les Jeux Olympiques de Paris 2024. "C'est une grosse échéance. J'ai le potentiel, je pense, pour passer le cap des africains, des Kenyans etc. J'espère pouvoir augmenter progressivement ma charge."