Tennis : après plusieurs reports, la 16e édition de l'Open d'Orléans débute bien ce lundi au Palais des sports

Après plusieurs reports à cause du Covid en 2020, la 16e édition de l'Open de tennis d'Orléans débute officiellement ce lundi au Palais des sports et au CJF de Fleury-les-Aubrais. Au total, l'événement sportif a été reporté quatre fois. Parmi les têtes d'affiche, Richard Gasquet et Ugo Humbert.

C'est parti pour le 16e Open de tennis d'Orléans ! Il démarre ce lundi 27 septembre et se déroule jusqu'à ce dimanche 3 octobre au Palais des sports d'Orléans et au CJF de Fleury-les-Aubrais. L'événement sportif a été plusieurs fois reporté à cause de l'épidémie de Covid et on pensait bien qu'il allait être définitivement annulé. "On a failli disparaître", disait même le directeur du tournoi, Didier Gérard au micro de France Bleu Orléans le 5 septembre dernier.

Reporté quatre fois

Initialement prévue au départ la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020, cette 16e édition est une première fois décalée à cause du report du tournoi de Roland Garros, à la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020. Le deuxième confinement contraint ensuite les organisateurs à décaler une deuxième fois l'événement, du 18 au 25 janvier 2021, puis une troisième du 1er au 7 février et enfin une quatrième fois du 5 au 12 avril dernier. Mais les conditions sanitaires poussent à nouveau le directeur de l'Open d'Orléans à reprogrammer l'événement une cinquième et dernière fois mais cette fois-ci, c'est la bonne.

Le tirage au sort du tableau principal a eu lieu ce samedi.

Richard Gasquet et Ugo Humbert parmi les participants

Parmi les participants, des têtes d'affiches françaises comme Richard Gasquet, Ugo Humbert (tête de série numéro 1), Lucas Pouille ou encore Gilles Simon. Les Espagnols Fernando Verdasco et Féliciano Lopez sont également de la partie. "Je vais faire le maximum, jusqu'au bout et tout donner pour faire le meilleur résultat possible", assure Richard Gasquet interrogé par France Bleu Orléans. "Le tableau est relevé, il y a des très bons joueurs et tous les matches sont difficiles à compter du premier tour", continue le 85e mondial, "je suis heureux de venir, c'est la première fois, je sais que je suis capable de gagner le tournoi et d'aller loin".

Début des 16e de finale ce lundi 27 septembre à partir de 10h30 et les 8e de finales dès mercredi 29 octobre.

