Après sa défaite aux Mondiaux d'athlétisme, Alexandra Tavernier ne lâche rien

La lanceuse de marteau d'Annecy est rentrée en Haute-Savoie pour poursuivre l'entraînement. Après la déception en finale du marteau aux Mondiaux d'athlétisme de Londres, la jeune athlète de 23 ans ne veut pas baisser les bras.

On aura vu ses larmes en direct à la télévision : Alexandra Tavernier, en bronze en 2015, a terminé 12e de la finale du marteau. Mais après son échec, elle ne baisse pas les bras et a pris du recul sur sa performance après avoir débriefé avec son entraîneur : "La préparation a été très juste, j'ai pu faire ma meilleure performance depuis deux ans aux qualifications", explique l'athlète.

Alexandra Tavernier n'avait pas souhaité réagir "à chaud" quelques minutes après son échec : "Mon championnat pour moi est réussi, mais évidemment je suis déçue, car 12ème, ça n'est pas mon niveau. Je me suis entraînée très sérieusement, et j'ai donné tout ce que j'avais".

Je ne regrette rien, j'ai donné tout ce que j'avais — Alexandra Tavernier

De retour à Annecy, trois jours après la finale, Alexandra continue l'entraînement, et se prépare aux Universiades, qui auront lieu du 20 au 25 août à Taïwan : "La saison se finit le 9 septembre, donc on continue. C'est l'occasion de prendre une revanche" sourit-elle. Elle espère faire un podium, et pourquoi pas battre son record des Jeux Olympiques.

"Il ne faut jamais baisser les bras !" pour Alexandra Tavernier Copier

"Je me souviens des mots de Pierre-Ambroise Bosse lorsqu'il avait fait quatrième aux Jeux Olympiques de Rio l'an dernier, et qu'il avait dit 'j'en ai marre, j'arrête', et aujourd'hui il est champion du monde ! C'est normal de réagir comme ça" raconte l'Annecienne. "Ça fait 17 ans que je dis que j'arrête, mais j'aime ce que je fais, et pour rien au monde j'arrêterai !"