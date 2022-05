Après un cancer, ces toulousaines reprennent goût à la vie avec le Dragon Boat jusqu'à Venise

Elles y pensent depuis 2 ans. En juin 2022, elles seront à Venise ! A la suite d'un cancer du sein, des toulousaines ont découvert cette pratique sportive qui allie reconstruction physique et lien social. Le Dragon boat est un Sport Santé encore peu connu, mais qui apporte beaucoup à celles qui le pratiquent. Convivialité, bienveillance, dépassement de soi en sont les points forts, sans parler de la pratique en extérieur.... C'est à Tournefeuille qu'elles se retrouvent chaque week-end. Pour couronner leur résilience et leur retour à la vie normale, elles participent à la Vogalonga de Venise en Juin 2022. Ce challenge leur tient à cœur par sa portée sportive et son symbole de dépassement. Brigitte Laury est Vice présidente du Club Dragon Boat Toulouse.

L'interview Copier

Chaque matin retrouvez "Circuit Bleu, Côté Experts" à 9h30 sur France Bleu Occitanie.