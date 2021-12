Après un an d'absence, l'Open de tennis de Caen est de retour au Zénith

Coup d'envoi de l'Open de tennis de Caen ce mardi 14 décembre, au Zénith de Caen ! Après un an d'absence à cause de la crise sanitaire, joueurs comme spectateurs étaient ravis d'être de retour.

L'Open de tennis de Caen s'est ouvert mardi 14 décembre au Zénith de Caen, dans une salle qui a fait peau neuve en quelques jours, après l'élection de Miss France 2022 le week-end précédent.

11 000 billets vendus pour l'Open

Le premier jour de l'Open de tennis a vu le retour sur le court du Caennais Jules Marie, qui avait créé la surprise lors de l'édition 2019 de l'Open, où il s'était qualifié pour la finale face à Jo-Wilfried Tsonga en battant Benoît Paire (6-2 / 7-6 en 1h25). Mardi après-midi, Jules Marie a de nouveau créé l'exploit avec une victoire en deux sets (6-3 / 6-3) face au 198e mondial, Antoine Hoang. Il pourra espérer viser une demi-finale mercredi lors de son match face à Lucas Pouille.

Le Caennais Jules Marie après sa victoire contre Antoine Hoang, lors du premier jour de l'Open de tennis de Caen. Copier

La Française Margaux Rouvroy face à la 7e mondiale Anett Kontaveit

La demi-finale dames en début de soirée a vu s'affronter la 7e joueuse mondiale, l'Estonienne Anett Kontaveit, contre la Française Margaux Rouvroy, 20 ans et 474e, battue en deux sets (6-1 / 7-5). Un match "exceptionnel, surtout face à une telle joueuse", a déclaré Margaux Rouvroy, "J’étais très tendue au départ, je ne suis pas habituée à jouer devant autant de monde, mais j’ai réussi à me relâcher au début du second set."

De son côté, l'Estonienne l'a reconnu, "Margaux m'a mise en difficulté sur le deuxième set, c'était un très beau match." Anett Kontaveit affrontera la N°1 mondiale, Alizé Cornet, mercredi 15 décembre pour la finale dames.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les fans de tennis étaient au rendez-vous pour ce premier jour. En tout, 11 000 billets ont déjà été vendus pour les 4 jours de la compétition. "C'est super, il y a vraiment une très bonne ambiance dans le public, s'exclame Sofia, qui vient tous les ans à l'Open, et ça nous fait à tous énormément de bien de revenir dans les gradins, de revoir du monde !" Les gradins n'était pas entièrement remplis pour ce premier jour, "mais clairement il y avait une ambiance de fou !", sourit Nicolas.

Une proximité avec les joueuses et les joueurs qui a plu à Valentin : "Même si le Zénith est grand, on se sent tout près des joueurs et c'est génial, ça n'a rien à voir avec le fait de regarder du tennis à la télévision." Et Céline de conclure : "Je n'avais jamais vu de match de tennis en vrai, et du coup ça m'a donné envie de venir pour la finale !"