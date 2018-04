Limoges, France

Comment se sent-on, à la veille de boxer un champion olympique ? "On a fait le travail avec mon équipe, et quand le travail est fait, on est plus serein !", répond Cyril Léonet. Le boxeur limousin, qu'on connaît aussi sous le surnom d'Aldo était l'invité de France Bleu Limousin ce vendredi à 8h15, avec Jérôme Ostermann, à quelques heures du combat de sa vie contre Tony Yoka.

Une préparation à domicile

Tout l'enjeu de cette préparation, pour Cyril Léonet c'était de trouver des financements pour payer des sparring-partners à la hauteur du multiple champion de France, "2 mètres, 110 kilos, ça coûte cher en billets d'avion, repas, hébergements". Ce qui a été possible grâce à la rencontre à Brive avec le président-fondateur de la marque Otago. "_J'ai pu me préparer sans avoir à bouger à droite à gauche_, en récupérant chez moi à Limoges. Et c'est la première fois que je me suis préparé comme ça, en fait !", savoure Cyril Léonet.

L'ambition de gagner... même si c'est Yoka !

"Aldo" sera l'adversaire le plus redoutable qu'ait eu à affronter Tony Yoka depuis le début de sa carrière pro. "Chaque fois que je vais à un combat, j'ai l'ambition de gagner", lance Cyril Léonet. "Là, je sais très bien que c'est Yoka, mais j'avais émis le souhait de boxer contre lui depuis un an déjà, parce que c'est une fierté pour moi d'affronter un champion olympique". Les conditions d'entraînement des deux adversaires ne sont pas franchement les mêmes, l'un aux Etats-Unis, l'autre à Limoges. Et justement, souligne Léonet, "_même si on a pas les mêmes moyens, avec la volonté et la hargne, on peut faire quelques chose aussi, et j'espère le démontrer !_"

L'affiche officielle du match de l'année pour Cyril Léonet ! - © Ringstar France

"La stratégie, ça va être d'essayer de pas prendre trop de coups, et le reste je le garde pour moi", sourit le multiple champions de France poids lourds, à la veille de ce combat en dix rounds, ce qui est "long pour lui, puisqu'il ne l'a jamais fait, alors que moi oui... "

Le boxeur a aussi à cœur de mettre en avant son appartenance à la communauté des gens du voyage, où comme partout, il y a "des gens qui font de belles choses".

La soirée a lieu au Palais des sport de Paris, Porte de Versailles, avec un combat aux alentours de 22h.